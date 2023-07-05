Рассел Кроу заговорив про завершення кар'єри

Чим займеться після завершення кар'єри в кіно, Кроу ще не вирішив.

59-річний новозеландський актор Рассел Кроу, який за 40 років зробив запаморочливу кар'єру в кіно, зізнався, що подумує про те, щоб піти на пенсію. Про це повідомляє Variety з посиланням на заяву зірки на 57-му Карловарському міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чеська республіка).

За його словами, вік бере своє.

"Ви стоїте перед дзеркалом і говорите: "Хто це, чорт забирай, такий?" Я зараз у тому періоді", — розповів Кроу журналістам. Він додав, що в захваті від того, як 85-річний режисер Рідлі Скотт продовжує свою роботу, незважаючи на цифру в паспорті.

"Я візьму Рідлі Скотта за зразок для наслідування: він усе ще відкриває для себе щось нове у своїй роботі. Або я просто зупинюся, і ви більше ніколи про мене не почуєте. Я ще не вирішив, що це буде. Це два дуже правильних варіанти", — заінтригував Рассел.

Наразі знаменитість насолоджується особистим життям зі своєю 31-річною подругою Брітні Теріот, яка була разом із ним на кінофестивалі. Вона ж першою привітала його з отриманням "Кришталевого глобуса" на церемонії відкриття заходу.

Рассел Кроу і Брітні Теріот разом уже близько трьох років Фото: Getty

В останні місяці пара була нерозлучна і разом подорожувала світом. Наприклад, у травні Рассел вийшов на сцену в Сіднеї в рамках свого туру Indoor Garden Party Tour, і Брітні була поруч.

Рассел і Брітні регулярно літають між Сіднеєм і Кофс-Гарбором, де актор будує кіностудію вартістю 400 мільйонів доларів під назвою "Оссівуд". У нього також є ферма площею 400 гектарів у Нана-Глені, тому Кроу часто їздить туди, а потім повертається до свого будинку в Сіднеї.

Брітні Теріот (ліворуч) підспівує Расселу

Про роман пари стало відомо ще в листопаді 2020 року, коли вони поцілувалися на тенісному корті. Брітні — копія дружини актора Деніель Спенсер. Вони познайомилися на зйомках фільму 2013 року "Розбите місто".

Володар "Оскара" прославився, зігравши Максимуса в епопеї "Гладіатор" 2000 року режисера Рідлі Скотта. Він також відомий за іншими фільмами, такими як "Ігри розуму" Рона Говарда (2001) і "Людина зі сталі".

Раніше Фокус писав, що Рассел Кроу розповів, чому його не покликали на коронацію Чарльза III.