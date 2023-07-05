Гайді Клум ділиться кадрами з романтичного відпочинку в Парижі з чоловіком

Зіркова пара разом уже 6 років.

50-річна німецька супермодель, телеведуча й акторка Гайді Клум проводить відпустку в Парижі зі своїм чоловіком, 33-річним музикантом Томом Каулітцем. Фотографіями з романтичного відпочинку знаменитість ділиться у своєму Instagram-акаунті.

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Супермодель опублікувала серію з трьох приголомшливих знімків у відвертому вбранні, що демонструє її підтягнуте тіло і пишне декольте.

"Сьогодні в Парижі спекотно", — підписала суддя America's Got Talent (AGT) свою публікацію.

На всіх трьох фотографіях видно, що вона одягнена в чорну прозору майку, білий мереживний бюстгальтер без кісточок, пару чорних штанів і пару туфель на танкетці з відкритим носком. Вона доповнила свій образ сонцезахисними окулярами, довгим намистом з синьою підвіскою, каблучками і двома золотими браслетами на зап'ястях. Том, учасник рок-гурту Tokio Hotel, був одягнений у білу футболку і чорні сонцезахисні окуляри.

Також Клум опублікувала кадри з відпустки в іншому вбранні. Зірка подіумів позувала в чорній довгій сукні без бретелей з квітковим принтом, доповнивши образ босоніжками і сонцезахисними окулярами.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум і Том Каулітц відверто показали почуття на публіці