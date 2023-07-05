Івана Купала 2023: традиції та заборони свята

Коли святкують Івана Купала та чому в цей день заведено стрибати через багаття.

Івана Купала 2023: коли святкують

Іван Купала — давнє слов'янське свято, яке традиційно відзначають у ніч із 6 на 7 липня. Воно має глибоке історичне коріння і пов'язане з поклонінням природним силам і богам.

Історія та традиції свята Івана Купала

Це свято символізує народження літнього сонця — Купала. А де виникло ім'я Іван у язичницькому божестві Купала, може відповісти історія християнської церкви. Саме в IV столітті н.е. вона проголосила цей день святом народження Іоанна Хрестителя — предтечі Ісуса Христа. У результаті християнізації у святі язичницька назва "Купала" поєдналася з християнською "Івана".

На Івана Купала слов'яни святкували прихід літа і силу природи. Головними символами свята були вогонь, вода та квіти. Люди запускали палаючі смолоскипи в небо, стрибали через багаття і купалися в річках та озерах. Це пов'язувалося з вірою в очищення та оновлення. У традиціях Івана Купала також були присутні пошуки квітів, трав і таємних скарбів. Свято супроводжувалося піснями, танцями та народними гуляннями. Важливим елементом було поклоніння богам і прохальні молитви, а також любовні замовляння. Попри те, що свято язичницьке, у слов'янських країнах продовжують вшановувати деякі його традиції в ніч із 6 на 7 липня.

Заборони на Івана Купала:

збирати ягоди або квіти цієї ночі, бо вважали, що вони можуть негативно вплинути на здоров'я і сімейне благополуччя;

плести або розв'язувати плетениці, оскільки це могло призвести до невдачі або руйнування шлюбних уз;

розставляти снопи сіна, тому що сіно було священним символом і його використання в неправильний момент могло привернути нещастя;

потискати руку або обмінюватися предметами з незнайомцями, тому що цієї ночі вважалося, що злі сили можуть набувати вигляду інших людей;

засинати або затримуватися в лісі, адже ліс у купальську ніч вважався місцем проживання духів і сил зла.

Джерело: https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala