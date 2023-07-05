Кейт Міддлтон дала принцу Вільяму все, чого в нього не було в дитинстві, — експерт

Зазначається, що батьки Кейт Міддлтон подарували Вільяму другу сім'ю.

Колишній королівський кореспондент ВВС Дженні Бонд розповіла, що стосунки принца Уельського з Кейт Міддлтон "засновані на дружбі, пристрасті та взаємній повазі". Про це пише журнал "ОК".

Експертка сказала, що принц Вільям знайшов другу сім'ю в особі Майкла і Керол Міддлтон, які ставляться до королівської сім'ї, як до своїх.

"[Вільям] може розслабитися з ними, довіряти їм і бути самим собою так, як він може робити тільки з дуже небагатьма іншими", — стверджує експерт.

Після весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма 2011 року Керол і Майкл були запрошені в лоно королівської сім'ї і були серед гостей, запрошених на коронацію короля Чарльза і королеви Камілли минулого місяця.

Ба більше, експерт підкреслив, як жінки в житті Вільяма "допомогли зробити його тим чоловіком, яким він є".

"Вплив його матері, як і раніше, дуже помітний у невимушеній і неформальній манері, в якій він спілкується з людьми, і в його рішучості допомагати людям менш забезпеченим, ніж він сам, зокрема, бездомним", — пояснила Дженні.

Принцеса Діана і король Чарльз із синами Фото: Getty Images

Також Дженні додала, що принц Вільям знає свою дружину Кейт вже 20 років, що більше, ніж Діана була в його житті. Вільям відчуває "глибоку любов і повагу" до Кейт і "пишається" тим, як вона процвітає у своїй новій ролі принцеси Уельської.

Продовжуючи обговорення найважливіших жінок у житті Вільяма, Дженні також зазначила, що королівська особа була особливо близька зі своєю покійною бабусею королевою Єлизаветою.

Після її смерті у віці 96 років у вересні минулого року Вільям опублікував емоційну заяву, в якій наголосив, що колишня монархиня була поруч із ним у його "найщасливіші моменти" і "найсумніші дні його життя".

Також Фокус писав, як Кейт Міддлтон готується до ролі королеви.