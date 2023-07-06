6 липня 2023 року: мучениці Агрипини — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сумувати та брати гроші в борг.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Агрипини. Дівчина була родом із християнської благочестивої родини. Але вона жила за часів імператора Валеріана, за якого відбувалися гоніння за християнами. Агрипину катували за її віру, закували ланцюгами, поки не з'явився Ангел і допоміг їй вибратися. Померла дівчина від отриманих ран.

Що не можна робити 6 липня:

сумувати;

брати гроші в борг;

тлумачити свої сни.

Народні прикмети та повір'я:

не співає соловей — пора збирати ячмінь;

багато роси — щедро вродять огірки та горіхи;

іде дощ — до неврожаю.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипина.

Народилися в цей день:

1946 рік — Джордж Буш-молодший, 43-й президент США (2001-2009), син 41-го президента США Джорджа Буша;

1975 рік — 50 Cent (наст. ім'я Кертіс Джексон), американський реп-виконавець, актор, продюсер;

1980 рік — Єва Грін, французька актриса кіно, театру і телебачення, модель.

Також цього дня:

1439 рік — підписано Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви;

1687 рік — Ісаак Ньютон опублікував "Philosofiae naturalis principia mathematika", де викладено його відкриття в галузі прикладної математики, астрономії та фізики;

1785 рік — долар став національною валютою США;

1957 рік — знайомство Джона Леннона і Пола Маккартні;

1958 рік — урочисте відкриття Національного експоцентру України ("ВДНГ").