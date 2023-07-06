Друзі акторки Гізер Локлір повідомили, що вона знову п'є, і підсіла на таблетки для схуднення

Зірка серіалів "Мелроуз плейс" і "Династія" пройшла реабілітацію, але вона не допомогла.

Зірка серіалів 1990-х, 61-річна Гізер Локлір всерйоз стурбувала шанувальників, коли її побачили в Малібу. Вона розмовляла сама з собою і неадекватно поводилася. А тепер її друзі повідомляють, що актриса знову почала пити. Про це пише Daily Mail.

Гізер Локлір повернулася до випивки після своєї 20-ї за рахунком реабілітації і пристрастилася до популярного серед голлівудських зірок засобу для схуднення "Оземпік".

Інсайдер каже, що її сім'я дуже стурбована, але нічого не може вдіяти.

"Усі почуваються безпорадними", — повідомило джерело.

Він зазначив, що після кількох років тверезості та понад десятка курсів реабілітації Гізер Локлір повернулася до випивки.

Гізер Локлір після чергової реабілітації Фото: Getty Images

"Гізер п'є. Сім'я дуже стурбована. Річі Самбора, її сім'я, особливо її дочка Ава, яка так її любить", — продовжило джерело.

"Текіла завжди була її напоєм. Вона не може від неї відмовитися. Вона також на Ozempic і одержима своєю вагою. Вона схудла на 40 фунтів (18 кг)", — повідомив інсайдер.

Хізер Локлір зараз

Проблеми Гізер почалися 2006 року, коли вона потрапила в ДТП у нетверезому стані і розлучилася з Річі Самборою.

Наступне десятиліття було наповнене госпіталізаціями, кількома арештами та перебуваннями в реабілітаційному центрі.

У лютому 2018 року її заарештували за домашнє насильство і нанесення побоїв поліцейському, який повідомив про інцидент в її особняку в Таузенд-Оукс, Каліфорнія.

У червні того ж року вона була знову заарештована за те, що накинулася на працівника швидкої допомоги, якого сама ж і викликала.

Після поліція приїжджала до неї додому регулярно. Вона навіть побилася зі своїм нареченим Крісом Гейссером і вкусила його за ніс.

У суді постановили, що вона має пройти 30-денну реабілітацію в психіатричній лікарні зі 120-денним тюремним ув'язненням умовно.

Тепер інсайдер каже, що саме відсутність суворого покарання змусила Локлір повернутися до випивки.

Гізер Локлір і Томмі Лі

"Гізер так легко відбулася без випробувального терміну або відповідальності після того, як побила поліцейських, а потім погрожувала водіям швидкої допомоги. Відсутність покарання дозволила їй продовжувати ховатися на вершині свого гірського маєтку і пити свою текілу", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, раніше Гізер налякала своїх шанувальників неадекватною поведінкою і жахливим виглядом. Здавалося, вона не розуміє, де перебуває.