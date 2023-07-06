Друзі акторки Гізер Локлір повідомили, що вона знову п'є, і підсіла на таблетки для схуднення
Зірка серіалів "Мелроуз плейс" і "Династія" пройшла реабілітацію, але вона не допомогла.
Зірка серіалів 1990-х, 61-річна Гізер Локлір всерйоз стурбувала шанувальників, коли її побачили в Малібу. Вона розмовляла сама з собою і неадекватно поводилася. А тепер її друзі повідомляють, що актриса знову почала пити. Про це пише Daily Mail.
Гізер Локлір повернулася до випивки після своєї 20-ї за рахунком реабілітації і пристрастилася до популярного серед голлівудських зірок засобу для схуднення "Оземпік".
Інсайдер каже, що її сім'я дуже стурбована, але нічого не може вдіяти.
"Усі почуваються безпорадними", — повідомило джерело.
Він зазначив, що після кількох років тверезості та понад десятка курсів реабілітації Гізер Локлір повернулася до випивки.
"Гізер п'є. Сім'я дуже стурбована. Річі Самбора, її сім'я, особливо її дочка Ава, яка так її любить", — продовжило джерело.
"Текіла завжди була її напоєм. Вона не може від неї відмовитися. Вона також на Ozempic і одержима своєю вагою. Вона схудла на 40 фунтів (18 кг)", — повідомив інсайдер.
Проблеми Гізер почалися 2006 року, коли вона потрапила в ДТП у нетверезому стані і розлучилася з Річі Самборою.
Наступне десятиліття було наповнене госпіталізаціями, кількома арештами та перебуваннями в реабілітаційному центрі.
У лютому 2018 року її заарештували за домашнє насильство і нанесення побоїв поліцейському, який повідомив про інцидент в її особняку в Таузенд-Оукс, Каліфорнія.
У червні того ж року вона була знову заарештована за те, що накинулася на працівника швидкої допомоги, якого сама ж і викликала.
Після поліція приїжджала до неї додому регулярно. Вона навіть побилася зі своїм нареченим Крісом Гейссером і вкусила його за ніс.
У суді постановили, що вона має пройти 30-денну реабілітацію в психіатричній лікарні зі 120-денним тюремним ув'язненням умовно.
Тепер інсайдер каже, що саме відсутність суворого покарання змусила Локлір повернутися до випивки.
"Гізер так легко відбулася без випробувального терміну або відповідальності після того, як побила поліцейських, а потім погрожувала водіям швидкої допомоги. Відсутність покарання дозволила їй продовжувати ховатися на вершині свого гірського маєтку і пити свою текілу", — сказав інсайдер.
Нагадаємо, раніше Гізер налякала своїх шанувальників неадекватною поведінкою і жахливим виглядом. Здавалося, вона не розуміє, де перебуває.