На коронації Чарльза в Шотландії Кейт Міддлтон була не в церемоніальному вбранні: у чому причина

Принцеса Уельська не є дамою Ордена Чортополоха.

Усі, хто уважно стежив за коронацією Чарльза III в Шотландії, звернули увагу на те, що принцеса Уельська була в "цивільному" вбранні, в той час, як подружжя монархів та її чоловік, принц Вільям, одягли церемоніальні ансамблі. Причину цього пояснили журналісти Hello.

Кейт мала карколомний вигляд у яскраво-синьому пальті від Catherine Walker, капелюшку в тон від Philip Treacy і перловому кольє з чотирьох ниток покійної королеви. На відміну від коронації монарха в Лондоні, Кетрін не стала одягати плащ і ордени, як її високопоставлені родичі. Це пояснюється тим, що Чарльз, Камілла і Вільям є членами Ордена Чортополоха, найбільшого лицарського ордена в Шотландії. Чарльз — суверен Ордена, і призначення в Орден є повністю його особистим подарунком на знак визнання шотландських чоловіків і жінок, які обіймали державні посади або зробили значний внесок у національне життя.

Орден, який поступається за старшинством тільки Ордену Підв'язки в Англії, складається з 16 лицарів і дам, але також включає Каміллу, Вільяма і принцесу Анну.

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Тому Чарльз, Камілла і Вільям були одягнені в мантії Ордена Чортополоха на службі подяки та посвяти, яка відбулася в середу, в соборі Святого Джайлса в Единбурзі, а Кейт — ні, оскільки вона не призначена дамою цього Ордена.

Провідні діячі національного життя Шотландії зібралися на захід у середині тижня, що став частиною Королівського тижня Шотландії, і на якому королю Чарльзу III вручили нагороди Шотландії, перлини корони країни.

Корона, скіпетр і державний меч використовувалися як коронаційні регалії Марії, королеви Шотландії, Якова VI, Карла I і Карла II. Корона була перероблена в її нинішньому вигляді для Якова V 1540 року единбурзьким ювеліром, тоді як скіпетр і оригінальний меч — папські подарунки Якову IV.

Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III в Лондоні Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що в родині Кейт Міддлтон очікується поповнення. Її молодший брат Джеймс оголосив про те, що вони з дружиною очікують свого первістка.