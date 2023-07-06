Ворожіння на Івана Купала: як у ніч на 7 липня дізнатися свою долю

Купальська ніч вважається магічною, а ворожіння в цей час — потужним і ефективним.

Як ворожити в ніч із 6 на 7 липня?

Ворожіння на Івана Купала — традиція, яка дісталася нам від предків. Найвідомішим ворожінням цього дня вважається вінок, пущений дівчиною по воді. Але різні обряди на свою долю і кохання в цей день можна проводити й вдома. Розповідаємо про них більше.

Ворожіння на судженого на гребінці

Для того, щоб побачити свого судженого уві сні, вам потрібно покласти свій гребінець під подушку на ніч. Перед сном скажіть: "Суджений мій ряджений, прийди до мене в моїх снах". Вам насниться ваша друга половинка — ця людина має розчісувати вам волосся уві сні.

Ворожіння на судженого з воском

Розділіть воскову свічку на дрібні шматочки, покладіть в емальовану миску та розтопіть. Після цього рідкий віск потрібно одразу вилити в іншу миску, а фігурка, що вийшла, символізуватиме ваші стосунки: квітка — скоро зустрінете кохання, обручка — до весілля, трикутник — хтось стоятиме на вашому шляху. Якщо ж малюнок хаотичний, постарайтеся знайти в ньому свої смисли.

Ворожіння на судженого з рослинами

Назвіть дві травинки своїм ім'ям та ім'ям свого коханого, покладіть рослини на тацю і дочекайтеся, поки вони почнуть в'янути. За тим, тягнуться вони одна до одної чи ні, і можна зробити висновок про вашу пару.

Джерело: https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala