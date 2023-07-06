Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер вийшли у світ разом після дуже довгої перерви

Одна з найкрасивіших акторських пар зараз живе в Португалії і вкрай рідко з'являється на публіці.

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер несподівано порадували своїх шанувальників, з'явившись на заході Louis Vuitton у Парижі. Пара відвідала прийом у музеї д'Орсе. Про це пише Daily Mail.

34-річна акторка сяяла в міні-сукні із золотими блискітками, яку вона поєднувала з бежевими туфлями на підборах. А її чоловік, зірка детектива "Сніговик", мав приголомшливий вигляд у кремовому костюмі.

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Вікандер і Фассбендер виїхали з Голлівуду і живуть у Португалії. І вони дуже рідко виходять разом у світ.

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер у музеї д'Орсе

Тож візит пари на захід Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі став сюрпризом для їхніх шанувальників.

Раніше Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер разом відвідали 57-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах у Чехії минулого місяця, де вона була удостоєна Президентської премії.

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер у Карлових Варах Фото: Getty Images

Раніше прем'єра її фільму "Палій" відбулася на 76-му щорічному Каннському кінофестивалі в травні. У ньому Алісія грає головну героїню Катерину Парр, шосту й останню дружину Генріха VIII.

У пари, яка уклала шлюб 2017 року, є син, який народився 2021 року. Але і Майкл, і Алісія вкрай рідко розповідають про своє особисте життя.

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер у музеї д'Орсе

Утім, торік зірка "Лари Крофт" зізналася, що пережила "болісний" викидень, перш ніж завагітніти.

Вона уникала публічного обговорення своєї сім'ї і своєї дитини, але в інтерв'ю Harper's Bazaar 2022 року оскароносна акторка все-таки розповіла про материнство, заявивши, що завжди ставить свою "маленьку сім'ю" на перше місце.

"Ми завжди подорожуємо разом. Це правило. Ми працюємо так, щоб один із нас завжди міг бути з дитиною", — зазначила акторка.

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер у музеї д'Орсе

Нагадаємо, віднедавна Фассбендер, зірка фільмів "Люди Ікс: Перший клас", "Сором" і "300 спартанців", всерйоз зайнявся пере гонами. Він уже здобув кілька перемог, але під час перегонів на витривалість "24 години Ле-Мана" цього року він не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Актор не постраждав і навіть сам зміг відвести машину в бокс.

Перегони, в яких брав участь Фассбендер, вважаються одними з найскладніших.