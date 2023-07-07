Чоловік Брітні Спірс висловився після нападу на зірку

Напередодні охоронець зірки NBA Віктора Вембаньями вдарив Брітні Спірс і збив із ніг.

Сем Асгарі, чоловік 41-річної американської співачки Брітні Спірс, розкритикував члена служби безпеки баскетболіста Віктора Вембаньями після того, як той вдарив поп-зірку, коли вона намагалася сфотографуватися із зіркою NBA. У своєму Instagram-акаунті він висловився щодо неприємного інциденту, який стався в ресторані Catch у Лас-Вегасі.

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"Я проти насильства в будь-якій формі, особливо безпідставного на захист себе або когось іще, хто не може себе захистити, — написав 29-річний чоловік на чорному тлі. — Самооборона може бути неминучою, але захист будь-якої жінки, особливо моєї дружини, не підлягає сумніву. Я вважаю свою реакцію пригніченою з огляду на те, що сталося, і я сподіваюся, що цей чоловік засвоїть урок і змінить свою зневагу до жінок".

Фото: instagram samasghari

У другій сторіс чоловік Брітні зазначив, що "жорстока поведінка охоронця, який вийшов з-під контролю, не повинна кидати тінь" на баскетболіста Вембаньяма. Він вважає, що відповідальність має понести чоловік, який дозволив собі таку поведінку щодо співачки, а також ті, хто взяв на роботу охоронця без належної перевірки.

Фото: instagram samasghari

Він продовжив: "Я не можу собі уявити сценарій, у якому неозброєна фанатка, яка демонструє будь-яке хвилювання або вдячність знаменитості, може стати причиною фізичного нападу на неї, не кажучи вже про те, щоб її вдарили по обличчю за те, що вона поплескала когось по плечу".

Нагадаємо, напередодні Брітні Спірс разом зі своїм чоловіком Семом Асгарі та ще двома людьми вечеряли в ресторані. Коли вона увійшла до закладу, її оточили шанувальники. Поп-співачка помітила Віктора Вембаньяму. Вона любить баскетбол і їй подобається гра спортивної зірки, тож вона підійшла до нього, щоб запитати, чи можуть вони зробити спільне селфі. Вона грюкнула його по спині, по правому плечу, і, директор служби безпеки "Сан-Антоніо Сперс", — команди, за яку грає Віктор Вембаньяма, — миттєво вдарив її тильною стороною руки, внаслідок чого вона впала на землю.

Служба безпеки Брітні провела деякий час з охоронцем Віктора, після чого її команда подала заяву в столичне поліцейське управління про нанесення побоїв.