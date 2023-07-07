Таємний прекрасний принц: що відомо про Джеймса, племінника короля Чарльза

Молодшому синові принца Едварда і Софі Вессекської вже 15 років і він обіцяє стати найзавиднішим холостяком королівської сім'ї.

Колись принци Вільям і Гаррі вважалися найзавиднішими парубками королівської сім'ї Великої Британії. Але принци одружилися і завели сім'ї. Однак їм уже підростає гідна зміна — юний віконт Северн, син молодшого брата короля. Про 15-річного Джеймса пише Daily Mail.

Джеймс Александр Філіп Тео Маунтбеттен-Віндзор народився в графстві Суррей 17 грудня 2007 року. Його батько — принц Едвард, молодший брат короля Чарльза. Мати — Софі Уессекська, нинішня герцогиня Единбурзька.

Джеймс зі своєю сім'єю на хокейному матчі Фото: Getty Images

Коли він народився, то був восьмим у черзі на престол, випередивши свою старшу сестру леді Луїзу Віндзор.

Відтоді введення Закону про спадкування корони означає, що діти чоловічої статі більше не обганяють братів і сестер жіночої статі, коли йдеться про порядок спадкування.

Закон був ухвалений у 2013 році і поширюється тільки на тих, хто народився після 28 жовтня 2011 року.

Таким чином, місце Джеймса в порядку спадкування залишається попереду Луїзи і не змінилося після народження третьої дитини Зари Тіндалл, Лукаса, торік. Тільки тепер він 15-й у черзі на престол.

Це пов'язано з тим, що, хоча мати Зари, принцеса Анна, і старша за Едварда, вона також народилася до набрання Законом чинності.

Джеймс, який, як повідомляється, був одним з улюблених онуків королеви. Його хрестили в приватній каплиці Віндзорського замку у квітні 2008 року.

Джеймс на похоронах королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Коли принц Едвард пов'язав себе узами шлюбу з Софі 1999 року, вони ухвалили рішення, що всі майбутні діти матимуть титули ввічливості, а не називатимуться принцом або принцесою, з чим погодилася королева Єлизавета.

Тож титул віконта Северна Джеймс отримав на знак визнання валлійського коріння його матері. Северн — це річка в Уельсі. Також він успадкував другорядний титул свого батька — граф Уессекс.

Едвард і Софі хотіли, щоб їхні діти жили звичайним життям. Тож, хоч вони і беруть участь в офіційних заходах, їхні діти з'являються на публіці вкрай рідко і навчаються у звичайних школах.

Софі та Едвард не розповідають про свою сім'ю практично нічого. Едвард кілька разів згадував, що його син Джеймс — "милий молодий чоловік". А його дружина зазначала, що сім'я любить влаштовувати сімейні вечері з барбекю. Сім'я принца Едварда мешкає в Бегшот-парку, маєтку 17-го століття неподалік від Віндзора. І Джеймсу, і Луїзі подобаються "вечірки з друзями" і "прогулянки з собаками", за словами їхньої матері.

Джеймс на коронації дядька, сидить за принцом Вільямом Фото: Getty Images

Останнім часом Джеймс був помічений на великих королівських заходах, проте мало що відомо про 15-річного юнака, якого називають "прихованим членом королівської сім'ї".

"Напевно, не у всіх бабусі й дідусі живуть у замку, але неважливо, куди ви йдете або хто вони. Коли вони з королевою, вона їхня бабуся", — розповідала Софі, зазначаючи, що вони з Едвардом виховували дітей у розумінні того, що "їм, найімовірніше, доведеться заробляти собі на життя".

Джеймс і Луїза не використовують королівські титули (HRH), але можуть прийняти інше рішення, коли їм виповниться по 18 років.

У той час як леді Луїзу прийняли до Сент-Ендрюського університету для вивчення англійської мови, що вимагає високих оцінок, про академічні здібності Джеймса не відомо нічого.

Джеймс уже встиг з'їздити з батьками до Південної Африки, де вони відвідали некомерційний фонд Убуньє в Гремстауні.

За словами Софі, для неї було важливо, щоб її діти побачили, що "існує величезна потреба в підтримці, захисті та вихованні спільнот, які живуть у цих прекрасних країнах".

Але хоч Джеймс і Луїза зростали далеко від загальної уваги, але після низки нещодавніх появ на публіці, захоплені королівські спостерігачі, безсумнівно, задаватимуться питанням, яку роль Джеймс, віконт Северн відіграватиме в майбутньому The Firm.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Луї Спенсера, племінника принцеси Діани. Колись чарівний молодий чоловік успадкує титул свого батька і сімейний маєток.