Чи можна годувати кішку хлібом: відповідь експертів

Далеко не вся їжа, яка подобається людям, підходить для тварин, і хліб — не виняток. Його можна давати кішці, але є кілька моментів, про які варто знати.

Любителі кішок часто норовлять пригостити тварин шматочком хліба, особливо щедро підкидаючи його тим чотирилапим, які живуть на вулиці. Найчастіше вони керуються правилом: що добре для людини, то не зашкодить і кішці. Однак це не відповідає дійсності, пише ASPCA Poison Control Center.

Коли справа доходить до котів, є низка речей, які або не поживні, або абсолютно шкідливі. Що стосується хліба, то вони можуть їсти його тільки готовий і в дуже невеликих кількостях. Однак їм категорично протипоказане сире дріжджове тісто. Сирі дріжджі зброджують вуглеводи тіста для хліба, виділяючи етанол і вуглекислий газ. Якщо кішка чи кошеня наїдяться такого тіста, це загрожує здуттям живота, порушенням координації, дезорієнтацією, судомами, дихальною недостатністю та отруєнням алкоголем.

Не можна давати тваринам і випічку з родзинками, оскільки родзинки та виноград можуть спричинити ниркову недостатність. Те ж стосується й ароматизованого хліба з різними смаковими добавками (шоколадом, арахісовим маслом, спредами).

На відміну від багатьох інших продуктів, додавання хліба в раціон кішки не дає жодних реальних переваг. Гірше того, є низка недоліків. До них належать такі:

Калорійність. Хліб, як правило, багатий калоріями, більша частина яких припадає на вуглеводи. Кішкам не потрібні вуглеводи в їхньому раціоні, що робить ці калорії марними. Це забезпечує непотрібний наповнювач для кішок, особливо тих, які схильні до ожиріння або ведуть малорухливий спосіб життя. Якщо кішка любить хліб, то краще давати його невеликими порціями.

Давати кішкам хліб можна тільки в невеликих кількостях і без усіляких смакових добавок Фото: Getty

Може викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Як і будь-яка нова їжа, хліб може спричинити проблеми в шлунково-кишковому тракті кішки, якщо вона до неї не звикла. Це може призвести до різних симптомів, включно з діареєю, закрепом і блювотою. Якщо кішка просить хліба як частування, спочатку варто дати їй невеликий шматочок, щоб побачити, яким буде ефект.

Низька харчова цінність. Кішки є м'ясоїдними тваринами і тому потребують поживних речовин, які дає м'ясо. Тому більша частина калорій для них має надходити з м'яса або м'ясних продуктів. Зокрема, їм потрібні такі поживні речовини, як білок, певні вітаміни та мінерали, жирні кислоти й амінокислоти.

Що стосується кількості хліба, яку все ж таки можна давати тварині, то варто пам'ятати, що ласощі мають становити не більше 10% її денного раціону. У середньому одна скибочка простого білого хліба містить приблизно п'яту частину добової потреби кішки в калоріях. Це занадто багато, щоб давати стільки за один раз. Невеликого шматочка хліба цілком достатньо як частування.

Які ще людські продукти можуть їсти кішки?

Крім печеного хліба, кішки можуть безпечно їсти таку людську їжу:

Фрукти: яблука, чорниця, диня, огірки, ківі, ананас, полуниця і кавун без кісточок.

Овочі: броколі, морква, цвітна капуста, селера, стручкова квасоля і консервований гарбуз.

М'ясо: приготована курка, індичка, яловичина і свинина (без кісток і в невеликих кількостях).

Попкорн (у невеликій кількості).

Сир (у невеликих кількостях).

Раніше Фокус писав, чому кішки носяться квартирою.