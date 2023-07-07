Кім Кардаш'ян одягла пояс із діамантом вартістю 2 мільйони доларів

Знаменитість продемонструвала дорогу прикрасу у святкові вихідні 4 липня.

42-річна американська телевізійна зірка Кім Кардаш'ян продемонструвала значний аксесуар із діамантом, з'явившись на білій вечірці магната спортивного мерчендайзингу Майкла Рубіна на честь Дня незалежності США в Гемптоні. Про це пише Daily Mail.

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Колишня дружина Каньє Веста одягла пояс-ланцюжок на талію з дуже рідкісним 17-каратним діамантом грушоподібної форми від бренду Messika. Вартість каменю оцінюють приблизно у 2 мільйони доларів.

Компанія поділилася британським таблоїдом, що "пояс", як вони його назвали, був зроблений на замовлення тільки для Кардаш'ян. У ювелірному бренді додали, що образ був результатом спільної роботи Кім та її стиліста Даніель Леві.

Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/kimkardashian

Вихід із розкішним каменем відбувся через сім років після того, як матір чотирьох дітей пограбували в паризькому готелі під час тижня моди. Тоді Кім погрожували пістолетом, а після її зв'язали і залишили у ванній. Зловмисники втекли з коштовностями зірки на 10 мільйонів доларів. Після цього Кардаш'ян менше і рідше носить дорогі прикраси.

Кім Кардаш'ян і Майкл Рубін Фото: Instagram/kimkardashian

На вечірку Майкла Рубіна Кім одягнулася так, щоб справити враження. Вона одягла укорочений топ, який демонстрував її підтягнутий живіт, а також спідницю в тон.

Також Фокус писав про інших гостей вечірки Майкла Рубіна.