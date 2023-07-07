Джессіка Сімпсон приміряла сміливі джинси з ланцюжками замість штанин за $1300

Свої сміливі образи знаменитість доповнила коштовностями з власної колекції.

42-річна американська співачка, акторка і телеведуча Джессіка Сімпсон з'явилася на сторінках журналу High Fashion в образі зірки липневої обкладинки Bustle, примірявши стильні образи, пише Page Six.

Одним з найсміливіших ансамблів став образ у "напівштанах" бренду GCDS за $1305. Сміливі джинсові штани, які спочатку створила дизайнерка Амелія Гемлін для показу лейбла під час Тижня моди в Мілані, доповнені білим бралеттом Calle Del Mar в рубчик і трусами для фотосесії поп-зірки.

На іншому фото Джессіка позує в білому латексному ліфчику і трусиках від Elisa Poppy і в сукні з вирізом від Sir, доповнивши діамантовими прикрасами з власної колекції.

"Можливо, це останній раз, коли я ношу коштовності, мені, можливо, доведеться продати їх. У мене немає сил позичати гроші у моєї матері знову", — зізналася вона.

Сімпсон, як відомо, викупила свій однойменний бренд за 54 мільйони доларів 2021 року, використовуючи власний будинок як заставу, і зізналася, що відтоді грошей не вистачало.

"Коли вона викуповувала бренд, я сказала їй, що якщо ти впевнена, що хочеш це зробити, тобі просто доведеться трохи затягнути пояс. Тобі доведеться жити не так екстравагантно", — розповіла журналістам мати Джессіки Тіна.

Раніше Сімпсон спростувала чутки про те, що вона використовувала препарат Ozempic для схуднення.

"Це сила волі. Люди хочуть, щоб я знову пила? Тому що тоді я була важчою. Або вони хочуть, щоб я народила ще одну дитину? Моє тіло не може цього зробити", — заявила зірка, додавши, що їй пощастило з генетикою, що дозволяє довгі роки зберігати свої параметри.

Раніше Фокус писав, що Джессіка Сімпсон звинуватила журнал Vogue в упередженому ставленні до її тіла і до її грудей.