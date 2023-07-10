Кайлі Дженнер довелося видалити відео з сумочкою за 300 тисяч доларів після скандалу

Мільйонерку розкритикували за те, що вона "виставляє напоказ своє багатство".

25-річну Кайлі Дженнер, найбагатшу з клану Дженнер-Кардаш'ян, змусили видалити відео з нечувано дорогою сумочкою Birkin за 300 тисяч доларів, яке вона розмістила в TikTok. Про це пише Daily Mail.

Шанувальники розкритикували Кайлі Дженнер за те, що вона "демонструвала своє багатство".

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25-річна мільярдерка була одягнена в відверту шовкову сукню з вирізом на шиї, яку вона поєднала з дизайнерською сумкою Faubourg Birkin, подарованою їй на 25-річчя.

Те саме відео Кайлі Дженнер

Сумочка, яка виглядає як флагманський магазин Hermes, як кажуть, оцінюється майже в 300 000 доларів.

Підписники закликали Кайлі не виставляти напоказ своє багатство, коли вона продемонструвала дизайнерський аксесуар, який, за їхніми словами, "жахливо виглядав з її вбранням".

До слова, "жахливий", але дуже дорогий аксесуар Кайлі поєднувала з шовковою сукнею міді від Saks Potts, туфлями на підборах з ПВХ від Coperni і прикрасами від Cartier.

Фанати написали їй, що "стильна жінка підбирає сумочку під вбрання", а не просто бере до рук, "що дорожче".

Ті самі сумки Біркін за 300 тисяч доларів Фото: Instagram Hermes

Мабуть, Кайлі Дженнер болісно сприйняла критику, бо швидко видалила відео.

Кайлі Дженнер часто критикують за те, що вона хвалиться своїм багатством у соцмережах, публікуючи фото з приватного літака за 72 мільйони доларів, фото з дорогих яхт, лімузинів, або з шикарних готелів. Її статки оцінюються в 700 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер розлучилася зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, з яким вони разом виховують двох дітей: п'ятирічну доньку Стормі та 17-місячного сина Айре.

Тепер, за чутками, Кайлі Дженнер зустрічається з 27-річним актором Тімоті Шаламе. Вони почали стосунки ще у квітні цього року, але вони так ретельно ховаються від папараці, що поки немає жодного фото, де б можна було розгледіти їх разом.