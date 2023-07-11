11 липня 2023 року: Сергіїв день — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лягати спати занадто рано та виливати питну воду.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобних Сергія, Германа та Павла. Також сьогодні вшановують ікону Божої Матері "Троєручиця", яка зараз перебуває на Афоні. Вважається, що вона здатна вилікувати найважчі хвороби. А в народі цей день називають Кропив'яне заговіння. Вважається, що сьогодні останній день збору кропиви, а потім вона втрачає свої цілющі властивості.

Чого не можна робити 11 липня:

лягати спати занадто рано;

виливати питну воду;

щось лагодити або склеювати.

Народні прикмети й повір'я:

перестала кувати зозуля — до ранньої зими;

безвітряно — скоро піде дощ;

прибуває вода в колодязях і річках — погода погіршиться.

День ангела святкують:

Іван, Сергій, Герман, Павло.

Також цього дня:

1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію;

1888 рік — у Києві на Софійській площі в межах святкування 900-річчя прийняття християнства відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;

1944 рік — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;

2008 рік — компанія "Apple Inc." відкрила iPhone App Store.