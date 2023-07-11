Апетит під контролем. 8 продуктів, які знизять апетит і допоможуть схуднути

Якщо ви намагаєтеся схуднути або просто ведете здоровий спосіб життя, включіть у свій раціон продукти, що пригнічують апетит. Це може стати ефективною стратегією для зниження ваги та поліпшення вашого здоров'я.

Продукти для придушення апетиту — чудовий спосіб контролювати відчуття голоду та свою вагу. Ці продукти містять мало калорій, багаті на клітковину і білок, та можуть допомогти вам відчувати почуття ситості більш тривалий час. Вони також містять поживні речовини, які підтримують здорове травлення та обмін речовин. Про це пише Healthier Steps.

Ось кілька продуктів, які ви маєте включити до свого раціону, щоб домогтися успішної, але здорової втрати ваги.

Вівсянка

Фото: Getty Images

Вівсянка — один із найздоровіших і найпоживніших продуктів. Вона багата необхідними поживними речовинами, включно з клітковиною, білком, вітамінами та мінералами. Коли ви їсте вівсянку, її розчинна клітковина утворює гелеподібну речовину, яка уповільнює спорожнення шлунка.

Це означає, що після вживання цього продуту ви почуватиметеся ситим довше, ніж після інших видів їжі. Дослідження показало, що люди, які їдять вівсянку на сніданок, споживають менше калорій в обідній час.

На додаток до придушення апетиту клітковина вівса має низку інших переваг, включно зі зниженням рівня холестерину й поліпшенням здоров'я серця.

Насіння чіа

Фото: Getty Images

Насіння чіа — поширений продукт для схуднення, який шанують за високий вміст клітковини та білка. Загалом у 28 грамах насіння чіа міститься 5 г білка і 10 г клітковини — близько третини рекомендованої добової норми для дорослих.

При змішуванні з водою або іншою рідиною насіння чіа розширюються й створюють гелеподібну текстуру, схожу на овес, яка може допомогти приборкати почуття голоду.

Згідно з дослідженнями, насіння чіа може придушити апетит та знизити загальне споживання калорій. Дослідження показало, що вживання насіння чіа як ранкового перекусу викликає короткочасне відчуття ситості у здорових людей.

На додаток до ефекту придушення апетиту, насіння чіа також багате іншими поживними речовинами, як-от омега-3 жирні кислоти, кальцій, магній, калій та антиоксиданти.

Лляне насіння

Фото: Freepik

Лляне насіння — це низькокалорійний суперпродукт із високим вмістом клітковини, який може підтримувати відчуття ситості протягом тривалого часу. Воно містить розчинну клітковину, яка утворює гелеподібну речовину в шлунку, сповільнюючи випорожнення шлунка і підвищуючи відчуття ситості.

Лляне насіння багате на омега-3 жирні кислоти, які можуть зменшити запалення та сприяти зниженню ваги, регулюючи гормони, відповідальні за сигнали голоду. Лляне насіння також є хорошим джерелом лігнану, фітоестрогену, який прискорює обмін речовин, що допомагає збільшити втрату ваги.

Бобові

Фото: Pixabay

Бобові є чудовим джерелом білка, клітковини та інших необхідних поживних речовин, які допоможуть вам почуватися ситими протягом тривалішого часу. Вони включають сочевицю, нут та інші боби і горох.

Бобові містять стійкий крохмаль, який чинить опір травленню в тонкому кишечнику і досягає товстої кишки, де живить корисні кишкові бактерії. Він регулює вашу травну систему, що допомагає правильно сигналізувати про голод і насичення.

Крім того, бобові мають низький глікемічний індекс, а це означає, що вони не викликають стрибків цукру в крові, які можуть спровокувати напади голоду.

Авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо часто вважають суперпродуктом через його численні переваги для здоров'я. Однією з менш відомих переваг авокадо є його здатність зменшувати відчуття голоду та пригнічувати апетит.

Причина пригнічення апетиту полягає у високому вмісті клітковини. Чашка пюре з авокадо містить близько 15 грамів клітковини, що становить майже половину рекомендованої добової норми для дорослих. Високий вміст клітковини уповільнює травлення, зберігаючи відчуття ситості протягом тривалого часу.

Крім того, авокадо багатий на корисні жири, які перетравлюються довше, ніж вуглеводи, що призводить до збільшення відчуття ситості.

Вода

Фото: Freepik

Вода є природним засобом для пригнічення апетиту, який багато хто не бере до уваги. Питна вода перед їжею може допомогти зменшити відчуття голоду й змусити вас почуватися ситим. Це не тільки знижує споживання їжі, а й допомагає травленню та обміну речовин.

Залежно від рівня вашої активності ви маєте випивати щонайменше вісім склянок води на день або більше. Це проста звичка, яку можна включити у свій розпорядок дня, і простий спосіб природним чином придушити апетит, не додаючи калорій або шкідливих хімічних речовин у свій раціон.

Перець чилі

Фото: Pixabay

Червоний перець чилі — це спеція, широко використовувана в кулінарії по всьому світу. Вони надають стравам гостроти й аромату, і було виявлено, що вони володіють численними перевагами для здоров'я, включно з придушенням апетиту та підвищенням почуття ситості.

Доведено, що капсаїцин, сполука, яка надає перцю чилі його гострого смаку, знижує рівень голоду за рахунок посилення відчуття ситості. Він робить це, активуючи певні рецептори в травній системі, які сигналізують мозку, що вам потрібно припинити їсти.

Крім того, дослідження показують, що капсаїцин може збільшити метаболізм та сприяти спалюванню жиру. Це означає, що він не тільки пригнічує апетит, а й допомагає організму спалювати калорії.

Овочі

Фото: Getty Images

Одна з причин, через яку овочеві салати можуть допомогти контролювати апетит, полягає в тому, що в них мало калорій, але багато клітковини.

Крім того, багато овочів містять воду, яка також допомагає насититися та зберегти водний баланс. Коли ваш організм зневоднений, легко прийняти спрагу за голод і в кінцевому підсумку переїсти.

Нагадаємо, гіркі продукти можуть стати вашою секретною зброєю для прискорення процесу травлення.

Раніше Фокус писав про те, які проблеми можуть виникнути, якщо змішати молоко з фруктами

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!