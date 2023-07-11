Кім Кардаш'ян повторила весільний образ сестри Кортні на вечірці Dolce & Gabbana

Знаменитості вже кілька тижнів ворогують. Зокрема, Кортні звинувачує Кім у "копіюванні".

42-річна американська телевізійна зірка Кім Кардаш'ян не планує зупиняти конфлікт зі старшою сестрою Кортні, з'явившись минулої ночі в чорному вбранні з вуаллю, що нагадувало те, яке Кортні носила під час свого весілля, організованого Dolce & Gabbana минулого року. Про це пише PageSix.

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Колишня дружина Каньє Веста відвідала показ італійського дизайнера Alta Moda в Апулії, Італія, в чорній сукні з корсетом і фатою до підлоги з мереживним оздобленням, яке покривало все її тіло. Цей образ безумовно навіяв спогади про іншу міні-сукню з вуаллю. Стильне вбрання 44-річна Кортні одягла для передвесільного заходу в Портофіно минулого літа.

Творіння Dolce & Gabbana засновниці Skims вирізнялося золотими вставками на корсеті та широкими ремінцями. Вона носила його з довгими прозорими рукавичками і величезним золотим намистом із зображенням сонячного проміння і червоним дорогоцінним камінням. Мама чотирьох дітей доповнила свій образ прозорими підборами і величезною каблучкою з рубіном.

Кріс Дженнер, яка супроводжувала Кім, також обрала повністю чорну тему, одягнувши суперкороткий комбінезон під прозорою чорною мереживною сукнею зверху.

У той час як образ Кім, безумовно, випромінював іншу атмосферу, ніж мінісукня Кортні, натхненна 90-ми, вибір вбрання навряд чи видається збігом у розпал тривалої ворожнечі між сестрами.

В епізоді "The Kardashians" минулого місяця Кортні скаржилася своїй 27-річній сестрі Кендалл Дженнер через те, що, на її думку, Кім "копіювала" її весілля з Тревісом Баркером. Вона заявила, що Кім використовувала схоже вбрання у своїх весільних образах для колекції.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян одягла пояс з діамантом вартістю 2 мільйони доларів.