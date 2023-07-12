Том Голланд розповів про проблеми з алкоголем

Актор понад півтора року взагалі не вживає спиртні напої.

27-річний англійський актор Том Голланд розповів про алкогольну залежність після того, як у травні 2023 вперше заявив, що був тверезим більше року. Під час появи в подкасті з Джеєм Шетті Голланд сказав, що усвідомив, що може мати проблеми з алкоголем після "дуже, дуже п’яного" Різдва.

"Усе, про що я міг думати, — це випити. Мене це справді налякало… Я просто подумав: "Вау, можливо, у мене є трохи алкоголю", — зізнався бойфренд Зендеї.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Том Голланд Фото: tomholland2013

Усвідомлення спонукало його спробувати залишитися тверезим ще місяць після свята. Актор відчував, що міг би довести собі, що в нього немає проблем з алкоголем, якщо він залишався тверезим протягом двох місяців.

"Я відчував, що не можу бути соціальним", — сказав Голланд. "Мені здавалося, що я не можу піти в паб і випити лаймової газованої води. Я не міг вийти на вечерю. Мені було дуже, дуже важко. Я почав дуже хвилюватися, що, можливо, у мене проблеми з алкоголем".

Зірка "Людини-павука" вирішив продовжити заборону на вживання алкоголю до шести місяців.

Том Голланд та Зендея Фото: Tracy Borman\Twitter

"Я міг спати краще. Я міг краще справлятися з проблемами. Речі, які йшли не так на знімальному майданчику, які зазвичай викликали у мене збентеження, я міг сприймати спокійно. Я мав таку кращу ясність розуму. Я почувався здоровішим, бадьорішим… Я просто сказав собі: "Чому? Чому я раб цього напою? Чому я так одержимий ідеєю випити цей напій?" — додав Том.

Том Голланд

Нагадаємо, чим Том Голланд підкорив серце Зендеї.

Також Фокус писав про критику нового серіалу Тома Голланда.