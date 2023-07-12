Друг принца Гаррі та Меган Маркл розповів, що відбувається в їхньому шлюбі

Фотограф Карл Ларсен прокоментував нові фото королівського подружжя з побачення в Санта-Барбарі.

Друг родини принца Гаррі та Меган Маркл розповів, що насправді відбувається в їхньому шлюбі. Своїми думками фотограф Карл Ларсен поділився в Instagram-stories.

За словами Ларсена, герцоги Сассекські "дуже закохані" та "щасливі разом". Заява друга Томаса Маркла прозвучала на тлі повідомлень про те, що пара нібито збирається розлучитися.

Ларсен написав в Instagram: "Дуже приємно побачити моїх друзів Гаррі та Меган у п’ятницю, перш ніж вони поїдуть на довгі вихідні". "Будь ласка, не вірте ЗМІ. Вони дуже закохані і щасливі разом; [немає] нічого, крім посмішок і сміху".

Це була реакція Ларсена на фотографії подружжя з прогулянки в Санта-Барбарі, Каліфорнія на початку липня 2023.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Фото: Скриншот

Недавні повідомлення ЗМІ припускали, що Гаррі та Меган переживали важкий період, і герцог Сассекський зв’язався зі своїми адвокатами.

Навіть зведена сестра Меган Саманта Маркл підігріла чутки про проблеми в їхньому шлюбі, сказавши, що бачить, що їхній союз "закінчиться розлученням, якщо вони не отримають детальну консультацію".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Раніше королівська експертка і письменниця Анджела Левін заявила Sky News Australia, що шлюб Гаррі та Меган Маркл "майже завершений".

Нагадаємо, принц Гаррі планує поїхати в Африку без Меган Маркл.

Також Фокус писав про ймовірне воззʼєднання Сассекських з королівською родиною.