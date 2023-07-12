Дженніфер Гарнер вирушила на прогулянку з донькою від Бена Аффлека (фото)

Вихід спадкоємиці оскароносного актора відбувся за кілька днів після обговорень її зовнішності в мережі.

51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер вирушила на прогулянку з донькою-підлітком Вайолет. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бена Аффлека обрала спортивний образ, одягнувши сірі легінси і світлу кофту із зображенням дівчини Грейсі Абрамс, доньки режисера Джефрі Джейкоба Абрамса.

Абрамс створив бойовик "Псевдонім", у якому Гарнер грала головну роль протягом п’яти сезонів з 2001 по 2006 рік. І, здається, у дуету все ще хороші стосунки, оскільки Гарнер відвідала Грейсі на виступі Тейлор Свіфт напередодні.

Дженніфер доповнила свій образ у Брентвуді бейсбольною кепкою і парою темних окулярів.

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Тим часом її старша донька Вайолет була в синій літній сукні в горошок і кросівках HOKA. Також спадкоємиця Гарнер та Аффлека була в захисній масці і тримала в руках книжку під назвою "Чого ви не знаєте про Аппалачі".

Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек після розлучення у 2018 році ділять опіку над Вайолет, а також над донькою Серафіною, 14 років, і сином Семюелем, 11 років.

Нагадаємо, зовнішність 17-річної Вайолет викликала обговорення у мережі.

Також Фокус писав про турботу старшої доньки Дженніфер Гарнер про акторку на публіці.