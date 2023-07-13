13 липня 2023 року: Собор дванадцяти апостолів — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прибирати, прати та сваритися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує Собор дванадцяти апостолів — найближчих учнів Ісуса Христа, які подорожували світом і проповідували Слово Боже. Цього дня вшановують усіх апостолів, крім Іуди Іскаріота, який зрадив Христа. У народі свято називають Напівпетр, адже ще продовжують відзначати вчорашній день Петра і Павла.

Що не можна робити 13 липня:

прибирати та прати;

сваритися;

згадувати про минуле та думати про погане;

ображатися на когось.

Народні прикмети та повір'я:

вранці багато роси — скоро почнуться дощі;

на сонці гріються жаби — чекайте спеки;

чути як кує зозуля — літо буде затяжне і спекотне.

День ангела святкують:

Андрій, Іван, Матвій, Петро, Тимофій, Пилип, Яків.

Народилися в цей день:

1944 рік — Ерне Рубік, угорський винахідник і скульптор, творець знаменитого кубика Рубіка;

1976 рік — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст.

Також цього дня:

1772 рік — Джеймс Кук вирушив у перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

1837 рік — королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;

1897 рік — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;

1908 рік — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;

1930 рік — починається перший чемпіонат світу з футболу;

1973 рік — виходить перший альбом групи "Queen".