13 липня 2023 року: Собор дванадцяти апостолів — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прибирати, прати та сваритися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує Собор дванадцяти апостолів — найближчих учнів Ісуса Христа, які подорожували світом і проповідували Слово Боже. Цього дня вшановують усіх апостолів, крім Іуди Іскаріота, який зрадив Христа. У народі свято називають Напівпетр, адже ще продовжують відзначати вчорашній день Петра і Павла.
Що не можна робити 13 липня:
- прибирати та прати;
- сваритися;
- згадувати про минуле та думати про погане;
- ображатися на когось.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці багато роси — скоро почнуться дощі;
- на сонці гріються жаби — чекайте спеки;
- чути як кує зозуля — літо буде затяжне і спекотне.
День ангела святкують:
Андрій, Іван, Матвій, Петро, Тимофій, Пилип, Яків.
Народилися в цей день:
1944 рік — Ерне Рубік, угорський винахідник і скульптор, творець знаменитого кубика Рубіка;
1976 рік — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст.
Також цього дня:
1772 рік — Джеймс Кук вирушив у перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;
1837 рік — королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;
1897 рік — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;
1908 рік — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;
1930 рік — починається перший чемпіонат світу з футболу;
1973 рік — виходить перший альбом групи "Queen".