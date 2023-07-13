Конор Макгрегор відпочиває з сім'єю в Гемптоні після звинувачень у домаганнях (фото)

Схоже, що боєць UFC зосередився на своїй родині після звинувачень у сексуальних домаганнях на його адресу.

Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Макгрегор був помічений під час відпочинку в Гемптоні разом зі своєю коханою Ді Девлін і трьома маленькими дітьми. Про це пише PageSix.

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Повідомляється, що ірландський боєць тренувався на пляжі готелю Gurney's Resort, "а потім провів кілька зустрічей у спеціальній зоні" неподалік.

За словами джерела, його охорона "суворо стежила за ним, і він попросив повного усамітнення", проте все ж із задоволенням сфотографувався з однією з прихильниць. Інше джерело бачило МакГрегора з сім'єю на пляжі в інший день, зазначивши, що боєць ніс на руках одного зі своїх маленьких дітей.

Також його бачили в околицях крихітного містечка — від місцевого супермаркету IGA до розташованого неподалік культового мотелю Memory Motel.

Конор Макгрегор із дружиною та дітьми Фото: Instagram thenotoriousmma

Нещодавно Конора звинуватили в "жорстокому" сексуальному нападі на жінку в туалеті Kaseya Center, де під час фіналу NBA 9 червня проходив матч із командою Miami Heat. Згідно з листами-вимогами адвоката Аріеля Мітчелла, отриманими The Post, постраждала стверджує, що охорона відокремила її від подруги і завела до туалету, де МакГрегор насильно поцілував її.

Зірка UFC звинувачується в тому, що під час ймовірного нападу сексуального характеру він "потім розірвав еластичний пояс її штанів, стягуючи їх". Його представники спростували ці звинувачення в інтерв'ю.

Нагадаємо, місяць тому стало відомо, що Конор Макгрегор стане батьком учетверте.