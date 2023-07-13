Меган Маркл та принц Гаррі знають, що "зайшли занадто далеко", — джерело

Герцоги Сассекські створили занадто багато "бойового" контенту про королівську родину.

Принц Гаррі та Меган Маркл "знають, що вони, ймовірно, зайшли занадто далеко". Про це пише OK! Magazine.

Після великого #Megxit у 2020 році герцог і герцогиня Сассекські випустили низку проєктів, у яких вони зневажливо обговорювали своє життя в королівській родині Великобританії.

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Королівський експерт Том Бавер тепер стверджує, що колишня акторка і засновник Invictus Games "знають, що вони, ймовірно, зайшли занадто далеко" з бойовим контентом після інтерв’ю 2021 року з Опрою Вінфрі, документального серіалу Netflix "Гаррі та Меган" і мемуарів принца Гаррі "Запасний".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Усе, що в неї є, — це багаж інтерв’ю Опрі Вінфрі та її прокляття королівської родини в різних послідовних інтерв’ю", — сказав Бавер про Маркл. "Ось чому вона цілий рік була такою тихою. Вона знає, що вони, ймовірно, зайшли занадто далеко, і вона не знає, як зараз з цього вибратися".

Коментарі Бавера були повторені колишнім дворецьким принцеси Діани Полом Барреллом на початку липня 2023, який зазначив, що Маркл і Гаррі "неправильно зрозуміли, чого від них очікують" у зв’язку зі своїми угодами зі ЗМІ.

Меган Маркл та принц Гаррі під час інтервʼю Опрі Вінфрі у 2021 році Фото: Скріншот/CBS

Нагадаємо, що наразі відбувається у шлюбі Меган Маркл та принца Гаррі.

Також Фокус писав про період невдач герцогів Сассекських.