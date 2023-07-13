Наречена Джеффа Безоса з'явилася в найкращому білому ансамблі для літа 2023

Поки Лорен відпочивала в знаменитому ресторані, її наречений готувався до виступу на щорічній літній конференції Allen & Co, що отримала назву "літній табір мільярдерів".

53-річна наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес насолоджується своїм статусом і життям подруги одного з найбагатших людей світу. За нагоди вона не втрачає можливості показати себе у всій красі. Так, її помітили після вечері з другом у популярному італійському ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці, який дуже любить місцева еліта, пише Daily Mail.

Сімейний ресторан, що відкрився 1990 року, обслуговує місцевих жителів Лос-Анджелеса вже понад 30 років. Згідно з веб-сайтом установи Лос-Анджелеса, ресторан дотримується "простоти, автентичності, любові до традицій" і, що зручно для їхніх високопоставлених покровителів, "повної поваги до наших клієнтів".

Персонал закладу часто говорить клієнтам не просити фотографії знаменитостей, які приходять пообідати. Ціни там відповідають статусу. Одна тільки закуска може коштувати до 40 доларів, тоді як страви з пасти оцінюються в 30 доларів, а свіжоспіймана риба — до 58 доларів.

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Для походу в ресторан Лорен вибрала білий укорочений топ і такого ж кольору широкі штани з накладними кишенями і високою посадкою. Ансамбль демонстрував підтягнутий живіт Санчес без зайвих грамів жиру.

Образ вона доповнила білим взуттям і такого ж кольору дорогою сумкою. Образ завершували сонцезахисні окуляри-авіатори, а пізніше на її пальці ппараці помітили і каблучку з великим діамантом, подаровану їй нареченим.

Поки Лорен розважалася, її коханий готувався до очікуваного виступу на щорічній літній конференції Allen & Co, що дістала назву "літній табір мільярдерів", у Sun Valley Lodge в Айдахо.

Раніше Фокус писав, що, незважаючи на статус майбутньої дружини мільярдера, Лорен, схоже, все ще любить недорогі та доступні купальні костюми. Нещодавно вона опублікувала фото, де показала трикутний бікіні-топ Tezenis Seashell (27 доларів) і відповідні плавки-стрінги (27 доларів). Разом пляжний образ Санчес обійшовся в 54 долари.