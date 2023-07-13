Королева Ранія показала сімейний знімок з чоловіком, сином та невісткою (фото)

Монарша родина з Йорданії відвідала конференцію у США.

Королева Йорданії Ранія аль-Абдалла показала сімейний знімок з чоловіком, сином та невісткою.

Монарша родина з Азії напередодні відвідала саміт у США. На фото постали сама 52-річна Ранія, її чоловік, король Абдалла, їхній син, принц Хусейн з дружиною Раджвою.

"Вчора в Sun Valley", — написала королева Йорданії.

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Конференція у США також стала першою офіційною появою принцеси Раджви Аль-Хусейн після її весілля з наслідним принцом Хусейном бін Абдаллою II у червні 2023 року.

Принцеса Раджва вибрала повсякденний джинсовий образ у поєднанні з білими кросівками. Король Абдалла II, королева Ранія та наслідний принц Хусейн також обрали образи у відтінках синього.

Королівська родина Йорданії

Дружина йорданського короля, з якою він одружився у 1993 році, обрала для візиту насичено-синю сукню із сумочкою гірчичного відтінку та такими ж босоніжками.

Королева Ранія на весіллі сина Хусейна Фото: Скриншот

Нагадаємо, королева Ранія повторила свій образ з минулого року.

Також Фокус писав про елегантний образ королеви Ранії на випускному вечорі в академії, яку вона заснувала у 2004 році.