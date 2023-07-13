Зіркова мачуха: Дженніфер Лопес зводила доньку Бена Аффлека на обід (фото)

Знаменитість продемонструвала гламурний літній образ.

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес відправилася на прогулянку з 17-річною донькою Бена Аффлека від Дженніфер Гарнер. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та екрану пригостила падчерку обідом у The Ivy, популярному місці серед знаменитостей у центрі Лос-Анджелеса.

50-річний американський актор Бен Аффлек виховує доньку Вайолет, а також 14-річну Серафіну та 10-річного сина Семюеля з колишньою дружиною та голлівудською акторкою Дженніфер Гарнер.

Вайолет йшла впритул за своєю зірковою мачухою, яка продемонструвала літній гламур у вільній блузці, білих штанах та на високих підборах. До образу Джей Ло додала сонцезахисні окуляри-авіатори. Вона тримала свої речі у великій білій сумці Birkin.

Тим часом Вайолет ховала обличчя за білою маскою та окулярами в червоній оправі.

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Дженніфер Лопес добре ладнає з колишньою дружиною Аффлека та його дітьми.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес готується до ймовірного розлучення з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про прогулянку Джей Ло з донькою Еммою від Марка Ентоні.