Гайді Клум і Том Каулітц не можуть "відірватися" одне від одного під час відпустки (фото)

Зіркове подружжя насолоджується відпочинком на італійському острові Сардинія.

50-річна німецька топ-модель Гайді Клум відпочиває з чоловіком, 33-річним музикантом Томом Каулітцом на Сардинії, Італія. Їх помітили під час купання в океані, де вони буквально не могли "відірватися" одне від одного. Про це пише PageSix.

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Фотографи сфотографували, як пара обіймається і пристрасно цілується, купаючись в океані. Модель і музикант також були помічені, тримаючись за руки і граючись на пляжі.

Зірка подіумів і багатодітна мама продемонструвала свою фігуру в чорному бікіні з діамантовими прикрасами для тіла, які являють собою нестандартну версію дизайну Jacquie Aiche вартістю 15 500 доларів. Тим часом її коханий був у простих чорних шортах для плавання.

Цього ж дня супермодель опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео, на якому вона приймає контрастний душ.

Гайді Клум і Том Каулітц одружилися 2019 року. Наразі спільних дітей у пари немає, проте вони виховують спадкоємців моделі від попередніх союзів. Зіркове подружжя часто ділиться спільними милими кадрами в соцмережах.

Також Фокус писав про відпочинок Гайді Клум і Тома Каулітца в Парижі.