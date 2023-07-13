53-річну Дженніфер Лопес помітили після тренування (фото)
Знаменитість продемонструвала стильний та комфортний образ.
53-річну американську співачку та акторку Дженніфер Лопес помітили після тренування у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.
Джей Ло виходила з Tracy Anderson Method Studio, коли її "зловили" місцеві папараці.
Зірка обрала для виходу ніжно-блакитний світшот з круглим вирізом, легінси з абстрактним візерунком і тримала в руках білу шкіряну сумку Hermès та пляшку води.
Волосся дружини Бена Аффлека, яке було мокре після тренування, зібране в химерну зачіску. На ногах Джей Ло були білі кросівки.
Співачка також одягла злегка затемнені сонцезахисні окуляри-авіатори, покидаючи популярний заклад, де регулярно займаються спортом такі зірки, як Олівія Вайлд і Гаррі Стайлс.
Співробітник тренажерного залу відчинив знаменитості двері, коли Лопес прямувала до автомобіля, який чекав на неї.
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Нагадаємо, Дженніфер Лопес помітили на прогулянці із старшою донькою Бена Аффлека Вайолет.
Також Фокус писав про вихід Джей Ло в компанії 15-річної доньки від колишнього чоловіка Марка Ентоні.