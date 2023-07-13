Мона Ліза на грудях: Гайді Клум здивувала вибором вбрання для відпочинку (фото, відео)

Ансамбль з топа і мініспідниці від Jean Paul Gautiltyerе розділяв голий живіт супермоделі, прикрашений ланцюжками.

50-річна німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум давно вважається іконою стилю, але деякі її вбрання останнім часом викликають чимало запитань. Як наприклад, топ і спідниця, які вона одягла на прогулянку на яхті. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На знімку зірка позує в короткому топі від Jean Paul Gaultier із зображенням Мони Лізи Леонардо да Вінчі, від якого спускаються кілька ланцюжків до міні-спідниці, продовження ансамблю зірки. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами і золотими прикрасами: каблучками і браслетами, в тому числі на нозі.

У каруселі, крім фото, можна побачити і записи, де Гайді насолоджується прогулянкою на човні, а також як її чоловік Том Каулітц цілує її в голову в ліфті після повернення з шопінгу.

Протягом останнього місяця Клум відпочивала в Італії зі своїм чоловіком-музикантом, показуючи мільйонам своїх підписників кадри проведення часу.

Пара також нещодавно побувала в Парижі на Тижні моди, де Клум відвідала показ Jean Paul Gaultier Haute Couture Fall/Winter 2023-2024, вдягнувши сукню, що поєднує два вбрання в одному: чорне максі з короткими рукавами і блакитне бікіні.

Напередодні показу мод Клум поділилася фотографіями, на яких вона і Каулітц пили вино на вулиці, а також показували сервіс у розкішному готелі, де вони жили.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум показала своїх матір і дочку на одному знімку.