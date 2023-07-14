59-річний Рассел Кроу відпочиває з молодою коханою та синами в Італії (фото)

Знаменитий актор виглядав задоволеним, проводячи час зі своїми близькими в італійському місті.

59-річний новозеландський актор Рассел Кроу, який нещодавно повідомив, що подумує піти з кіно, був помічений зі своєю дівчиною Брітні Теріот, коли вони трималися за руки і обіймалися на вулиці в Таорміні. Разом із ними на відпочинку в Італії також перебувають сини актора — 19-річний Чарльз і 17-річний Теннісон. Про це пише Daily Mail.

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Кроу мав невимушений вигляд у чорній сорочці та джоггерах, кросівках і дзеркальних синіх окулярах, позуючи поруч зі своїми близькими. Брітні була в чорному топі на одне плече і сірих джоггерах у поєднанні з сандалями, коли вона обіймала свого партнера.

Сім'ю помітили під час пошуку сувенірів у місцевих магазинах, перш ніж вони насолодилися обідом на свіжому повітрі. Чарльза і Теннісона актор ділить із колишньою дружиною Даніель Спенсер, з якою Рассел був одружений з 2003 по 2018 рік.

Це сталося після того, як Кроу повідомив, що думає про завершення своєї акторської кар'єри після чотирьох десятиліть роботи в індустрії. На 57-му Карловарському міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах він сказав, що обмірковує рішень вийти на пенсію.

Нині знаменитість насолоджується особистим життям зі своєю подругою Брітні Теріот, яка була разом із ним на кінофестивалі. Вона ж першою привітала його з отриманням "Кришталевого глобуса" на церемонії відкриття заходу.

В останні місяці пара була нерозлучна і разом подорожувала світом. Наприклад, у травні Рассел вийшов на сцену в Сіднеї в рамках свого туру Indoor Garden Party Tour, і Брітні була поруч.

Раніше Фокус писав, що Рассел Кроу розповів, чому його не покликали на коронацію Чарльза III.