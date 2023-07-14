"Такою вона виросла": що найбільше подобається принцу Вільяму в Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська виховує трьох королівських спадкоємців — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Стало відомо, що принцу Вільяму найбільше подобається в Кейт Міддлтон. Про це пише People.

Завдяки своєму некоролівському вихованню принцеса Уельська привнесла "здорову дозу нормального життя", повідомив інсайдер палацу.

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"Ці діти виглядають досить задоволеними життям", — сказало джерело. "Здебільшого це стабілізуюча нормальність, яку приносить Кейт — і такою вона виросла".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

За словами джерела, Міддлтон, яка виросла в селі Баклбері, сповнена рішучості дати своїм дітям шанс жити "нормальним" дитинством.

Зростаючи в сільській місцевості, Міддлтон любила прогулянки на свіжому повітрі і могла бути "трохи брудною".

"Вона не виховувалась у тому аристократичному оточенні, де ви бачите дітей на короткий час щодня", — пояснив інсайдер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Принц Вільям і принцеса Кейт, а також принц Джордж не забували про те, що вони виховують майбутнього монарха.

Принц Джордж, якому 22 липня виповниться 10 років, очевидно, добре усвідомлює, що він другий у черзі престолонаслідування. Він проводив час наодинці з королевою Єлизаветою ІІ та принцом Філіпом до їхньої смерті, навіть офіційно обговорюючи свої обов’язки у 2020 році.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон намагалася примирити принца Вільяма та принца Гаррі.

Також Фокус писав про проблеми в королівській родині Великобританії, на думку експерта з мови тіла.