Кейт Міддлтон і принц Вільям досі не пішли у відпустку: названо причину

Не виключено, що коли відпустка все ж почнеться, принц і принцеса Уельські якийсь її відрізок проведуть у Балморалі, як це було до смерті Єлизавети II.

Незважаючи на те, що половина літа вже пролетіла, принц Вільям і Кейт Міддлтон досі не пішли у відпустку, щоб традиційно провести час зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, у яких зараз літні канікули. Як повідомляє Нello, цього тижня принц Вільям старанно працював, відвідавши Вістманс-Вуд у Дартмурі, стародавній лісовий масив на землі герцогства Корнуолл. Спадкоємець престолу отримав право власності на маєтки після сходження на престол свого батька. Він показав неймовірної краси знімки і відео пейзажів на офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

"Чудовий ліс Вістмана. Воістину красивий природний простір у маєтку герцогства Корнуолл, яким може насолоджуватися кожен. Протягом наступних 20 років герцогство буде відновлювати цей стародавній лісовий масив, подвоюючи його розмір, надаючи домівку для деяких рідкісних видів і заохочуючи процвітання природи", — йдеться у підписі.

На початку тижня Вільям відкрив новий ресторан і атріум у розпліднику герцогства Корнуолла недалеко від Лостуітіеля. Оранжерея була побудована в рамках дев'ятимісячного проєкту розширення і пропонує сезонне меню зі свіжих продуктів із садів.

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Пара також, імовірно, відкладе свої плани на відпустку до завершення Вімблдону. Принц і принцеса зазвичай присутні на фіналах і вручають трофеї переможцям.

Як подружжя планує провести майбутню відпустку, теж поки невідомо. Не виключено, що вони разом із дітьми відвідають Балморал, де померла покійна королева. Єлизавета II зазвичай проводила кілька тижнів у своїй шотландській резиденції і приймала членів сім'ї. Однак їхня поїздка, найімовірніше, відбудеться в другій половині літніх канікул, оскільки офіційний сайт замку повідомив, що він буде відкритий для публіки ще два тижні.

Раніше Фокус писав, що найбільше подобається принцу Вільяму в його дружині.