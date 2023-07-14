Супермодель Карлі Клосс народила другу дитину (фото)

Дитина з'явилася на світ ще 11 липня, але про її народження пара розповіла не відразу.

30-річна американська супермодель Карлі Клосс вдруге стала мамою. Радісну новину у своєму Instagram повідомив її 38-річний чоловік Джошуа Кушнер.

"Ласкаво просимо 11.07.2023!" — підписав знімок щасливий батько. Незважаючи на те, що ні імені, ні статі дитини він не вказав, зображення малюка в блакитній шапочці може свідчити про народження сина.

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Про те, що в сім'ї знову очікується поповнення, пара повідомила під час відвідування Met Gala в травні. Тоді колишня модель Victoria's Secret продемонструвала свій живіт у відвертій чорній сукні-колоні, прикрашеній довгими нитками перлів і бісером на талії. За словами моделі, вона не дарма вибрала цей захід, щоб розповісти про свій стан.

"Це найважливіша ніч у світі моди, і я щиро здивована, що змогла так довго зберігати це в секреті", — сказала Карлі.

У Клосс і Кушнера вже підростає син Леві Джозеф, який народився у вересні 2021 року.

Фото первістка дуже нагадує знімок другої дитини пари

За три роки до цього пара пов'язала себе узами шлюбу в північній частині штату Нью-Йорк.

Вагітна Карлі Клосс зі своїм старшим сином

У квітні 2022 року супермодель розповіла на Today Show про те, як змінилися її пріоритети відтоді, як вона стала матір'ю.

"У мене був такий момент: "Вау, кожна жінка, у якої є дитина, кожен батько проходить через це. Це просто найглибший досвід, про який я не знала, поки не народила дитину. Пріоритети змінюються. Усе змінюється. Я думаю, що останні кілька років змінили і нас. Перш за все, я стала набагато ефективніше розпоряджатися своїм часом. Тепер я дійсно скрізь встигаю", — зізналася вона.

Також Клосс щиро зізналася в коханні до чоловіка:

"Я зустріла, вийшла заміж і шалено люблю свою другу половинку. Він дійсно мій партнер. Він мій партнер по життю. Він мій найкращий друг. Він — моя друга половина. Я не знала, що можу так любити когось, і я відчуваю, що майже виросла з ним. Я зустріла його, коли мені було 19".

Раніше Фокус писав, що Карлі Клосс прийшла на прем'єру нового "Індіани Джонса", яка відбулася в травні 2023 року в Каннах.