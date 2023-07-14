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Молодик у Раку 17 липня 2023 року: чого очікувати і чого не можна робити

У понеділок, 17 липня, відбудеться початок нового Місяця, який знаменує час для планування і закладання намірів.

Чого очікувати від липневого Молодика?

Молодик у знаку Рака настане в понеділок, 17 липня, о 21:31 за київським часом.

Оскільки Рак — найсімейніший знак Зодіаку, то на нас очікує період, коли найбільше уваги потребуватимуть домашні та побутові питання, тема нерухомості та місця проживання, виховання дітей, а також взаємини з батьками.

Молодик може сильно вплинути на ваш емоційний стан, є ризик відчути багато деструктивних емоцій, варто бути обережнішим.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

  • планувати найближче майбутнє, особливо із сім'єю;
  • вирішувати сімейні фінансові питання, роздавати борги;
  • займатися творчістю;
  • займатися благодійністю;
  • фізичні навантаження;
  • займатися йогою і медитаціями;
  • робити чек ап організму;
  • займатися домашніми та побутовими справами.

Чого не можна робити в Молодик:

  • починати нові важливі справи (тільки планувати);
  • подорожувати, особливо далеко;
  • робити уколи краси та пластичні операції;
  • вживати алкоголь і жирну їжу;
  • здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl