Молодик у Раку 17 липня 2023 року: чого очікувати і чого не можна робити

У понеділок, 17 липня, відбудеться початок нового Місяця, який знаменує час для планування і закладання намірів.

Чого очікувати від липневого Молодика?

Молодик у знаку Рака настане в понеділок, 17 липня, о 21:31 за київським часом.

Оскільки Рак — найсімейніший знак Зодіаку, то на нас очікує період, коли найбільше уваги потребуватимуть домашні та побутові питання, тема нерухомості та місця проживання, виховання дітей, а також взаємини з батьками.

Молодик може сильно вплинути на ваш емоційний стан, є ризик відчути багато деструктивних емоцій, варто бути обережнішим.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

планувати найближче майбутнє, особливо із сім'єю;

вирішувати сімейні фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чек ап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Чого не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl