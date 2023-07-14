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Молодик у Раку 17 липня 2023 року: чого очікувати і чого не можна робити
У понеділок, 17 липня, відбудеться початок нового Місяця, який знаменує час для планування і закладання намірів.
Чого очікувати від липневого Молодика?
Молодик у знаку Рака настане в понеділок, 17 липня, о 21:31 за київським часом.
Оскільки Рак — найсімейніший знак Зодіаку, то на нас очікує період, коли найбільше уваги потребуватимуть домашні та побутові питання, тема нерухомості та місця проживання, виховання дітей, а також взаємини з батьками.
Молодик може сильно вплинути на ваш емоційний стан, є ризик відчути багато деструктивних емоцій, варто бути обережнішим.
Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.
Що можна робити під час Молодика:
- планувати найближче майбутнє, особливо із сім'єю;
- вирішувати сімейні фінансові питання, роздавати борги;
- займатися творчістю;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою і медитаціями;
- робити чек ап організму;
- займатися домашніми та побутовими справами.
Чого не можна робити в Молодик:
- починати нові важливі справи (тільки планувати);
- подорожувати, особливо далеко;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь і жирну їжу;
- здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl