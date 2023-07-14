Час доленосних подій: які знаки Зодіаку найбільш чутливі до Молодика в Раку

Астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку може очікувати на різкі повороти подій у житті під час Молодика 17 липня 2023 року.

Які знаки Зодіаку найбільш чутливі до Молодика в Раку?

Молодик у Раку, який відбудеться 17 липня 2023 року, для всіх знаків Зодіаку стане періодом, коли загострюватимуться теми сім'ї, закоханості, взаємовідносин із батьками та організації домашнього побуту. Астрологи рекомендують усім відкласти робочі справи, зайнятися особистим життям і вирішенням сімейних питань, щоб зарядитися позитивною енергією.

Але для деяких знаків Зодіаку період Молодика стане важливим. Це стосується Овнів, Раків, Терезів і Козерогів. У представників цих знаків можуть відбутися події, які вплинуть на їхнє життя в майбутньому.

Для Раків Молодик стане сприятливим періодом, відбудеться переоцінка і перезавантаження в багатьох сферах життя.

А ось Овнам, Терезам і Козерогам варто бути обережнішими 17 липня. Вони можуть відчути спектр деструктивних емоцій, таких як роздратування, втома, занепад сил і настрою, необхідність підтримки з боку близьких. Також підготуйте себе до того, що можуть загостритися хронічні захворювання. Не ставте для себе високих цілей і не перевтомлюйтеся в день Молодика, щоб уникнути неприємних відчуттів.

Джерело: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer