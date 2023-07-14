Місце для принців і принцес: що відомо про найзакритіший клуб Лондона

У клубу "Освальдс" навіть немає вивіски, але тут завжди чергують папараці, сподіваючись побачити селебріті.

У Лондоні чимало місць, куди дуже важко потрапити. Але приватний клуб Oswalds б'є всі рекорди. Тут навіть немає вивіски, а що ховається за непримітними синіми дверима, знають тільки члени клубу. Саме тут люблять проводити час принцеси Беатріс і Євгенія, принцеса Анна і навіть її дочка, Зара Тіндалл. Про це пише Daily Mail.

Ажіотаж спостерігався біля клубу в день коронації короля Чарльза. Дістати запрошення на коронацію, напевно, було простіше, ніж до клубу "Освальдс" того ж вечора. Тоді там побували князь Монако Альбер з дружиною і принцеса Швеції Вікторія.

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Клуб розташований на Албемарл-стріт, у будинку під номером 25. Це респектабельний район Мейфер, тож клуб розташований дуже вдало: поруч розташовані Гайд-парк і Букінгемський палац.

Королева Камілла та її син біля клубу "Освальдс"

Тож заклад зарекомендував себе, як улюблений клуб британської аристократії та членів королівської сім'ї. Тут часто бувають друзі принца Вільяма та Борис Джонсон із дружиною.

Клуб Oswalds належить Робіну Бірлі. Йому ж належить заклад на сусідній вулиці за адресою вулиця Гертфорд, 5, де, як повідомляється, відбулося перше побачення принца Гаррі та Меган Маркл.

Клуб "Освальдс" Бірлі відкрив 2018 року, назвавши його на честь свого дідуся, сера Освальда Бірлі, королівського портретиста. Згідно з Tatler, портрет сера Освальда висить за стійкою реєстрації. За словами головного редактора The Mail on Sunday Шарлотти Гріффітс, Бірлі вирішив створити "Освальдс", сподіваючись привабити саме аристократичну публіку. І йому це вдалося.

Стійка реєстрації клубу "Освальдс" Фото: Oswald's

"Він вважав, що єдиний спосіб домогтися цього — подавати там дуже гарне вино, але за дуже розумними цінами. Він прекрасно розуміє, що молоді аристократи люблять випити, але не готові витрачати багато грошей. І, наскільки я бачу, це спрацювало. Робін навіть дозволяє членам клубу зберігати свої мініколекції вин у підвалах клубу", — каже Гріффітс. За її словами, славу клубу принесли молоді Віндзори. А потім підтягнулися й інші. Крім винної карти їх також приваблює затишний ресторан клубу — La Loma.

Обідня зала клубу. Найпопулярніші місця — біля каміна Фото: Oswald's

У Робіна був досвід. Його покійний батько Марк Бірлі 1963 року заснував культовий ресторан Annabel's, названий на честь його дружини. Annabel's був першим у своєму роді і проклав шлях для інших. Це був нічний клуб тільки для членів, який обслуговував ексклюзивну клієнтуру, включно з принцом Уельським і його дружиною принцесою Діаною.

Розташований на Берклі-сквер, "Аннабелс" був місцем, де Діана проводила дівич-вечір і куди вона повернулася п'ять років по тому, на передвесільну вечірку Фергі в костюмі поліцейської.

Говорили, що королева Єлизавета відвідала клуб на 70-річчя своєї подруги, графині Ерлі, 2003 року.

Марк Бірлі продав клуб та інші свої нічні клуби Mayfair підприємцю Річарду Карінгу за 100 мільйонів фунтів стерлінгів у 2007 році. І посварився із сином, який був неймовірно цим засмучений, заборонивши використовувати йому прізвище Бірлі, відкриваючи заклади.

Принцеса Беатріс із чоловіком біля клубу "Освальдс"

"Освальдс" став будинком далеко від дому для багатьох членів королівської сім'ї. Принц Вільям і Кейт Міддлтон були одними з перших, хто відвідав його. За ними пішли всі, від принца Ендрю і його дочок до принца і принцеси Майкла Кентських та їхніх дітей. Крім елегантної, невимушеної обстановки, головне, що гарантує власник клубу, — це конфіденційність", — каже журналіст Річард Іден, зазначаючи з жалем, що жодному журналістові так і не вдалося з'ясувати, що відбувається в клубі, коли зачиняються сині двері.

Сам Бірлі воліє проводити вечори у своєму ж клубі, зустрічаючи гостей особисто в компанії улюбленого собаки Пег або влаштовуючи вечері з друзями.

Oswalds сильно відрізняється від клубу, який раніше відвідував принц Вільям і його друзі. На початку 2000-х вони віддавали перевагу Boujis і Mahiki. Але потім принц зрозумів, що йому потрібне більш закрите місце, де вміють зберігати секрети.

Девід і Бруклін Бекхем біля клубу "Освальдс"

На жаль, ті, хто хоче дізнатися більше про "Освальдс" в Інтернеті, будуть розчаровані. На веб-сайті клубу просто є зображення клубу й основна інформація, включно з адресою клубу та номером телефону для запиту членства.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як королівські наречені проводили свої дівич-вечори в останні дні перед весіллям. Кейт Міддлтон наприклад співала в караоке пісню про кохання.