Принц Гаррі втратив свій королівський акцент, переїхавши до США, — експерт

На початку 2020 року менший син короля Чарльза ІІІ та його дружина Меган Маркл склали королівські обовʼязки та переїхали на інший материк.

Принц Гаррі втратив "шикарний" акцент, переїхавши до США. Про це пише Mirror.

Менший син короля Чарльза ІІІ повільно будує своє нове життя як колишній член королівської родини Великобританії.

38-річний герцог Сассекський і його 41-річна дружина Меган Маркл у 2020 році залишили посади старших членів королівської родини, а того ж року переїхали до Каліфорнії із сином Арчі. У червні 2021 в подружжя народилася донька Лілібет Діана.

Експерт з мовлення виявив, що акцент принца Гаррі почав звучати дещо по-іншому, коли він почав жити у США.

Спеціаліст Емма Серлін стверджувала, що в промо-відео, яке він зняв минулого року для своєї ініціативи щодо психічного здоров’я BetterUp, голос герцога видається відмінним від інших його британських родичів.

Принц Гаррі Фото: Getty

Серлін пояснила, що промова засновника Invictus Games показує, що він більше "з народу", ніж королівської крові.

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"Акцент Гаррі тепер звучить набагато більш округлим і середнім, а не вищим класом", — розповіла вона. "Він доброзичливий принц, він чарівний, він спілкується з людьми. Він син своєї матері".

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Його покійна мати, принцеса Діана, також була відома як "Народна принцеса" через те, як вона люб'язно взаємодіяла з іншими.

"Тепер він із народу набагато більш відвертим чином. Він завжди зменшував і пом’якшував класичний королівський акцент, але раніше він був набагато більш близьким до королівської родини", – додала експертка.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл розуміють, що "зайшли занадто далеко".

Також Фокус писав про воззʼєднання дітей герцогів Сассекських з іншими членами королівської родини.