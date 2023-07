Ніколь Кідман розкрила унікальне правило стосунків з Кітом Урбаном

Зіркова пара одружилася у 2006 році в Сіднеї.

56-річна австралійська акторка Ніколь Кідман розкрила унікальне правило стосунків зі своїм чоловіком Кітом Урбаном. Про це зірка екрану розповіла подкасту Something To Talk About.

Виявилося, що зіркове подружжя спілкується лише по телефону.

"Ми ніколи не пишемо одне одному, ти в це повіриш? Ми так і почали – я подумала: "Якщо хочеш зв’язатися зі мною, подзвони мені", – розповіла вона.

"Я насправді не писала текстові повідомлення. Мені здається, він кілька разів намагався надіслати мені повідомлення, але я так і не відповіла".

"Якщо ти справді хочеш зловити мене, ти повинен мені подзвонити", — зізналася зірка серіалу "Велика маленька брехня".

Кіт Урбан та Ніколь Кідман Фото: Getty

"У нашому домі багато чудової енергії та справді різних ідей, які поширюються з усіх сфер життя", — додала акторка.

Ніколь і Кіт одружилися 25 червня 2006 року. Церемонія пройшла в каплиці на території коледжу Святого Патріка в Менлі, Сідней.

Двоє прийомних дітей Ніколь, 30-річна Ізабелла та 28-річний Коннор, яких вона ділить з колишнім чоловіком Томом Крузом, виконували обов’язки подружки нареченої та супроводжувача.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман Фото: Nicole Kidman/Instagram

