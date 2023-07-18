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Зростаючий Місяць 18-31 липня 2023 року: що зараз не можна робити

Сьогодні, 18 липня, розпочалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 31 липня.

Зростаючий Місяць: що означає і як розпізнати

Зростаючим Місяцем називають період між Молодиком і повним Місяцем. Зростаючий Місяць схожий на вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — саме так починається ця фаза, що триває з 1 по 7 місячний день. Цей проміжок часу несе зростання енергії в нашому житті, через що вважається правильним починати нові справи та викреслювати зі свого життя токсичних людей.

Зростаючий Місяць: що потрібно робити

У період зростаючого Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вдалий проміжок часу для того, щоб позбутися давніх образ і проблем, і почати нове життя. Що потрібно робити:

  • бути впевненим у собі та своїх рішеннях;
  • не втрачати можливості, які підкидає життя;
  • бути ініціативними та робити перші кроки;
  • брати на себе більше відповідальності;
  • починати вивчення чогось нового;
  • викреслювати з життя токсичних людей.

Зростаючий Місяць: що заборонено робити

  • вирушати в далекі подорожі;
  • великі фізичні навантаження;
  • переїдати;
  • пліткувати;
  • залишати справи незакінченими;
  • сідати на сувору дієту;
  • байдикувати та марнувати час;
  • вступати в конфлікти з близькими.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl