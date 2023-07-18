Зростаючий Місяць 18-31 липня 2023 року: що зараз не можна робити

Сьогодні, 18 липня, розпочалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 31 липня.

Зростаючий Місяць: що означає і як розпізнати

Зростаючим Місяцем називають період між Молодиком і повним Місяцем. Зростаючий Місяць схожий на вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — саме так починається ця фаза, що триває з 1 по 7 місячний день. Цей проміжок часу несе зростання енергії в нашому житті, через що вважається правильним починати нові справи та викреслювати зі свого життя токсичних людей.

Зростаючий Місяць: що потрібно робити

У період зростаючого Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вдалий проміжок часу для того, щоб позбутися давніх образ і проблем, і почати нове життя. Що потрібно робити:

бути впевненим у собі та своїх рішеннях;

не втрачати можливості, які підкидає життя;

бути ініціативними та робити перші кроки;

брати на себе більше відповідальності;

починати вивчення чогось нового;

викреслювати з життя токсичних людей.

Зростаючий Місяць: що заборонено робити

вирушати в далекі подорожі;

великі фізичні навантаження;

переїдати;

пліткувати;

залишати справи незакінченими;

сідати на сувору дієту;

байдикувати та марнувати час;

вступати в конфлікти з близькими.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl