Стиль життя
Зростаючий Місяць 18-31 липня 2023 року: що зараз не можна робити
Сьогодні, 18 липня, розпочалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 31 липня.
Зростаючий Місяць: що означає і як розпізнати
Зростаючим Місяцем називають період між Молодиком і повним Місяцем. Зростаючий Місяць схожий на вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — саме так починається ця фаза, що триває з 1 по 7 місячний день. Цей проміжок часу несе зростання енергії в нашому житті, через що вважається правильним починати нові справи та викреслювати зі свого життя токсичних людей.
Зростаючий Місяць: що потрібно робити
У період зростаючого Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вдалий проміжок часу для того, щоб позбутися давніх образ і проблем, і почати нове життя. Що потрібно робити:
- бути впевненим у собі та своїх рішеннях;
- не втрачати можливості, які підкидає життя;
- бути ініціативними та робити перші кроки;
- брати на себе більше відповідальності;
- починати вивчення чогось нового;
- викреслювати з життя токсичних людей.
Зростаючий Місяць: що заборонено робити
- вирушати в далекі подорожі;
- великі фізичні навантаження;
- переїдати;
- пліткувати;
- залишати справи незакінченими;
- сідати на сувору дієту;
- байдикувати та марнувати час;
- вступати в конфлікти з близькими.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl