Мама Ілона Маска показала архівні фото мільярдера з дітьми та сестрою

Знаменитість показала кадри, зняті в офісах SpaceX у 2008 році.

75-річна південноафриканська та канадська модель та нутриціологиня Мей Маск поділилася в Instagram зворушливими фото Ілона Маска з дітьми та сестрою у 2008 році.

Авторка книги "Жінка, яка має план" показала знімки генерального директора Tesla з його спадкоємцями та сестрою Тоскою в приміщеннях SpaceX.

Родина мільярдера зібралася під час розширення SpaceX у великі офіси в Готорні у 2008 році.

"Оскільки вам сподобався пост з Ілоном і X (син мільярдера — ред.), ось його фотографії з дітьми та @toscamusk у 2008 році, коли @spacex переїхав у більші офіси в Готорні. І свіже фото на Starbase з його підлітками. #Сім'я спочатку", — написала 75-річна модель.

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На першому фото ми бачимо маленьких Гріффіна і Вівіан Маск, яким на момент зйомки було близько чотирьох років. У 2022 році Вівіан оголосила, що відчуває себе трансгендерною жінкою, і тепер вона відчужена від свого знаменитого батька.

Ілон Маск з дітьми та сестрою у 2008 році

У каруселі фото також є знімок самої Мей Маск, яка почала свою кар’єру моделі в підлітковому віці і навіть була фіналісткою конкурсу "Міс Південна Африка" в 1960-х роках.

Один користувач мережі прокоментував: "Ви стали чудовим прикладом для наслідування вашим дітям".

Ілон Маск з родиною на Геловін Фото: Twitter

Нагадаємо, Мей Маск не дозволила сину битися з Марком Цукербергом.

Також Фокус писав про зустріч Ілона Маска з Бернаром Арно в Парижі.