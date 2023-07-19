"Ухвалили зважене рішення": Монатик розповів, чи поверне родину в Україну під час війни

Музикант із родиною виїхав з України на відпочинок у лютому 2022 року, незадовго до початку війни. За кордоном вони прожили разом 5 місяців, після чого музикант не витримав і повернувся на Батьківщину. Весь цей час дружина та двоє дітей залишалися в безпеці.

Дружина українського співака Дмитра Монатика (MONATIK) Ірина та двоє їхніх синів Данило та Платон більш ніж рік живуть за межами України через війну, але найблжчим часом це зміниться. Про це повідомив музикант в інтерв’ю блогеру та радіоведучому Славі Дьоміну.

За його словами, у майбутньому вся родина планує жити й будувати своє життя в Україні. Тут діти також підуть у школу, де отримуватимуть знання. Станеться це вже найближчим часом, тобто до закінчення війни.

"Вони (сини — ред.) зараз навчаються в Англії, закінчили перший клас. Ми нарешті ухвалили чітке зважене рішення, що родина повертається в Україну, і діти вчитимуться в Києві. Так, як я і мріяв колись. Є така філософія, як кажуть у нас в команді, що ти свою ракету не почуєш. Так, але хотілося б, щоб діти ще сім’ю побудували, у них на весіллі погуляти. Хочеться, щоб життя тривало", — сказав Дмитро Монатик.

За словами Дмитра, нині він проживає за Києвом у будинку разом із бабусею та дідусем, оскільки самому йому самотньо. Проте він планує переїхати у квартиру в столиці, коли повернеться дружина Ірина разом із дітьми, оскільки квартира розташована ближче до навчального закладу.

"Напевно, коли Іра з дітьми повернеться, то ми житимемо у квартирі, тому що ближче до школи. Не хочеться губити їхній дорогоцінний час на дороги. Ми із самого початку так і планували, щоб усе для них", — продовжив музикант.

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Нагадаємо, під час війни співак Дмитро Монатик здійснив перезапуск. Зокрема, він перезаписав свій російськомовний репертуар українською мовою.