"Ми розуміли, що одружимося": Дорофєєва розкрила, як Кацурін освідчився їй (відео)

Після офіційної новини про те, що пара оформила свої стосунки, закохані почали детальніше розповідати про своє особисте життя.

Українська співачка Надія Дорофєєва поділилася деякими подробицями свого особистого життя з ресторатором Михайлом Кацуріним, з яким нещодавно зіграли весілля. Вони вирішили пов'язати своє майбутнє практично одразу після початку стосунків. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Нашому радіо" 18 липня.

"Ми в принципі розуміли, що ми одружимося. Ми зрозуміли це з самого початку стосунків", — зазначає співачка.

За її словами, коханий Михайло Кацурін освідчився їй смішним способом під час поїздки на скутері. Сталося це настільки раптово, що йому довелося двічі просити її руки, оскільки спочатку артистка не почула нічого.

"Пропозицію він мені зробив доволі смішно: ми на скутері їхали в цей момент, і коли він її робив, я була в шоломі й не почула нічого... Він психанув, зупинився, ми вийшли, злізли зі скутера, і він каже: "А ти зрозуміла, що я зробив тобі пропозицію?" Я кажу: "Ні, я нічого не чула". І він знову це зробив", — згадує Надя Дорофєєва.

При цьому, свого прізвища вона не змінювала після весілля і не збирається в майбутньому цього робити, хоч би як склалося життя.

Нагадаємо, щасливе подружжя Надя Дорофєєва та Міша Кацурін показало перші сімейні фотографії після несподіваної звістки про весілля.