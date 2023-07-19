Кармічні вузли поміняли знак — гороскоп на півтора року для всіх знаків Зодіаку

Місячні вузли змінюють знак раз на 18 місяців, і ця подія може істотно вплинути на наше життя.

18 липня 2023 року кармічні місячні вузли поміняли знак до 11 січня 2025 року, тобто на наступні 18 місяців. Північний Місячний Вузол перейшов у знак Овна, а Південний Місячний Вузол — у знак Терезів. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що це означає для кожного знака Зодіаку.

Овен

В Овнів кармічні вузли входять у перший дім гороскопа. До 18 липня 2023 року вони були у фінансовому домі, а на наступні півтора року головною темою в житті стануть взаємини — з іншими або із собою. З'являться амбіції досягати більшого, змінювати все в житті. Також можливі зміни, пов'язані зі шлюбом.

Телець

Вузли залишають ваш знак, а це означає, що настає період спокою і гармонії. На перший план вийде приватне життя. Ви відчуєте бажання закритися, усамітнитися. Також найближчі півтора року можуть принести вам переїзд або еміграцію.

Близнюки

Ваші вузли переходять у дім мрії, здійснення бажань, прибутку й результатів. Ваші мрії масштабуються, і ви зможете опинитися в новій реальності. У вас буде більше друзів, спілкування і знайомств. Також вас може наздогнати популярність.

А ще можливі нові стосунки.

Рак

Раків у найближчі 18 місяців очікує різкий стрибок у статусі або кар'єрі. Вузли дадуть вам звільнення від чогось (розлучення або зміна роботи). Погоджуйтеся на цікаві пропозиції і не бійтеся масштабних змін.

Лев

Ваші вузли входять у дім радості й удачі. Попередні 18 місяців у вас було багато змін. Зараз же настає період спокою й розміреного життя. Вам захочеться пізнавати світ, вчитися, подорожувати. Також найближчі півтора року можливі переїзд або еміграція.

Діва

У найближчі півтора року вузли зсуваються у фінансові доми. Ваш фокус буде на грошах та особистому комфорті. Можливо, ви будете навчатися фінансової грамотності та планування. Також вам можуть запропонувати нову роботу. Можливий перегляд шкали цінностей, щось перестане мати для вас значення.

Терези

Попередні півтора року ваші вузли були в секторі фінансів. На наступні 18 місяців головною темою в житті стануть інші люди. Оточення може кардинально змінитися. Можлива робота з клієнтами, колаборації, нові друзі та знайомства. Також можливі кармічні й доленосні зустрічі, зміна місця проживання, стосунки та шлюб.

Скорпіон

Попередні півтора року головною темою вашого життя були стосунки. На наступні 18 місяців фокусом стане робота. Дуже ймовірно, що ви можете змінити роботу або у вашій компанії будуть масштабні зміни. Також ви присвятите час усамітненню та самопізнанню. Ще це сприятливий період, щоб зцілитися і налагодити своє здоров'я.

Стрілець

Для Стрільців попередні півтора року гостро стояла тема роботи та здоров'я. Тепер же до січня 2025 року вузли переходять у дім любові й радості. На вас можуть чекати романтичні зустрічі, знайомства, кохання з першого погляду. Також можливі зміни в колі спілкування — нові друзі або колеги.

Козеріг

У Козерогів у найближчі 18 місяців гостро постануть питання переїзду, нового житла, сім'ї. Також можлива зміна складу сім'ї. Дуже ймовірно, що відбудуться зміни в роботі або статусі. За Плутоном у наступні 18 місяців відбудеться трансформація вашої особистості.

Водолій

Попередні півтора року вас хвилювали питання сім'ї та дому. Тепер же фокус переміститися на спілкування з людьми, можливо, у вас буде нова компанія, відбудеться зміна місця проживання і кола спілкування. Вас буде цікавити щось нове. Можливе дуже впливове знайомство.

Риби

Найближчі 18 місяців ваша увага буде зосереджена на фінансах і благополуччі. У вас збільшаться амбіції, так само як і ваш фінансовий рівень. Ви опинитеся в потрібному місці і в потрібний час, не варто втрачати цей шанс. Також можливе розставання з токсичною людиною і нове романтичне знайомство.