"Невеликі гроші": Горбунов висловився про серіал "СМТ Інгулець" за 33 млн із бюджету (відео)

За словами українського телеведучого, в України немає чим відповісти Російській Федерації, яка продовжує інформаційну війну. Через це в трендах українців серіали з тими, хто підтримує режим Путіна.

Відомий український шоумен і телеведучий Юрій Горбунов прокоментував скандал із виділенням бюджетних грошей на комедійний серіал "СМТ Інгулець" під час війни. Новий ролик було опубліковано на його сторінці в соціальній мережі Instagram 20 липня.

За його словами, за 24 серії, які заплановані, це зовсім невеликі гроші, і попри війну важливо продовжувати жити, знімати фільми та веселити людей.

"З початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву і гумору. Як вони реагують на анекдоти, веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще РФ просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну, культурну війну з нами. Вони знімають сотні фільмів, серіалів, мультфільмів, у яких пропагують русскій мір", — ідеться в повідомленні.

Україні поки що нічим відповісти противнику на цьому фронті, вважає Юрій Горбунов, саме тому він і його команда вирішили відреагувати на конкурс, який оголосив уряд.

Уся команда, яка і зніматиме серіал "СМТ Інгулець", перебуває в Україні і буде це робити для українців, на відміну від багатьох, хто виїхав після початку повномасштабної війни, підкреслив шоумен.

Натомість на державні гроші в розмірі 33 мільйони гривень за 24 серії, він обіцяє створити продукт, який надихатиме громадян.

"Ми надали наш бюджет — 33 мільйони гривень на 24 серії. Фахівці знають — це зовсім невеликі гроші. І ще одне — ви знаєте, хто в топ 20 в українців на ютубі? "Інтерни" з Іваном Охлобистіним (російський актор, виступає на підтримку режиму Кремля, — ред.). Знаєте хто це такий? Можливо, це відбувається тому, що в українців немає гідної альтернативи? Немає тих комедійних серіалів, які можна дивитися? Ми будемо такі створювати для того, щоб ми гідно конкурували з росіянами на культурному та інформаційному фронті", — підсумував Юрій Горбунов.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що Юрій Горбунов зніме новий серіал за 33 мільйони гривень бюджетних коштів. Фірма шоумена вже підписала контракт і незабаром розпочнеться робота над створенням проєкту. Робоча назва "СМТ Інгулець", проте в майбутньому вона може змінитися.