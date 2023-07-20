Круті повороти долі: три знаки Зодіаку, у яких зміниться життя до кінця літа 2023 року

Овнам, Ракам і Терезам варто очікувати великих змін у багатьох сферах життя до початку осені.

Друга половина літа 2023 року буде періодом змін для всіх знаків Зодіаку, адже кармічні вузли перейшли в нові знаки, а планета кохання і краси Венера буде ретроградною. Астролог OLGA STELLA розповіла про знаки Зодіаку, які більше за інших відчують різкі зміни у своєму житті до кінця літа 2023 року.

Овен

Кінець літа може стати для Овнів періодом, коли ви ухвалите рішення про суттєві зміни у своєму житті, такі як зміна роботи, переїзд або нові стосунки. Ваша пристрасть до життя і впевненість у собі можуть призвести до різких змін, які, безумовно, будуть помітні в житті. У вас з'являться амбіції досягати вершин у всіх сферах життя. Також можливі зміни, пов'язані зі шлюбом.

Рак

Друга половина літа може бути особливо цікавою для Раків, оскільки в цей період ви зіткнетеся з новими можливостями та викликами. Під впливом одразу кількох астрологічних чинників ваше життя може раптово перевернутися. Зміни будуть пов'язані з різким стрибком у кар'єрі та статусі на робочому місці — можливо, у вас зміниться робота або буде нова посада. Також зірки обіцяють вам звільнення від чогось.

Терези

У Терезів до кінця літа кардинально зміниться оточення. Можливі неймовірні знайомства і колаборації, про які раніше ви могли тільки мріяти. Астрологічні чинники також можуть впливати на ваш внутрішній світ, підштовхуючи на сміливіші й авантюрніші рішення, які змінять ваше життя.