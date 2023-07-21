21 липня 2023 року: Прокопів день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна починати нові справи та сваритися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Прокопія. Він був воїном при імператорі Діоклетіані. Одного разу Прокопію наказали переслідувати християн, але його душа тяглася до віри та Бога, тому він так і не зміг нашкодити вірянам. За це його піддали тортурам і стратили.

Що не можна робити 21 липня:

починати нові справи;

сваритися і вживати грубі слова та матюки;

купатися у водоймах.

Народні прикмети та повір'я:

погода на Прокопія вказує, якою вона буде 2 серпня;

бджоли активні — буде спекотно;

дощ без вітру — негода триватиме довго.

День ангела святкують:

Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.

Народилися в цей день:

1899 рік — Ернест Хемінгуей, американський письменник, журналіст, лауреат Нобелівської премії (1954);

1906 рік — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, діячка ОУН.

Також цього дня:

1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін вийшли на поверхню Місяця;

1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.