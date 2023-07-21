Девід Бекхем і його син Бруклін уже зробили по 100 татуювань кожен (фото)

Таке враження, що відомий футболіст і його старший син змагаються, хто з них зробить більше татуювань.

Девід Бекхем і його старший син Бруклін Бекхем разом уже зробили близько 200 татуювань, по сто на кожного. І тепер їхнє прагнення прикрашати себе малюнками вже нагадує змагання, пише Daily Mail.

48-річний Девід Бекхем зробив своє перше татуювання 1999 року, коли і народився його старший син Бруклін.

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Бруклін почав куди пізніше, перше татуювання у нього з'явилося 2017 року.

На тілі Брукліна Бекхема з 2017 року з'явилося 100 татуювань Фото: brooklynpeltzbeckham

Безліч його татуювань присвячені його дружині Ніколі Пельтц. За чутками, 70 зі 100. У нього є її портрет на плечі, зображення її очей на потилиці і навіть їхні весільні клятви на руці.

Прізвище Ніколи Пельтц на грудях її чоловіка Фото: Скриншот

Девід Бекхем також використовує своє тіло і голку татуювальника, щоб відзначити сентиментальні дати свого минулого. Наприклад, 2015 року колишній футболіст зробив татуювання з цифрою "99" на мізинці, щоб відзначити рік, коли він одружився з Вікторією.

Показавши нове тату в Instagram, він написав: "99 рік був для мене хорошим". Також Вікторії він присвятив зображення троянди і слова "Я люблю тебе" у себе на шиї.

Татуювання Девіда Бекхема

Звісно, у нього є імена всіх його дітей і безліч маленьких малюнків, що мають сентиментальний сенс.

Татуювання Девіда Бекхема

Бруклін відзначив татуюваннями і своїх братів та сестру Гарпер. Їм присвячені зображення херувимів, а також у нього є татуювання зі словом "Бастер" — це прізвисько його батька.

Він також знайшов місце на своєму тілі для чоток своєї свекрухи Клаудії.

Девід Бекхем відзначив народження доньки Гарпер, витатуювавши слово "Красуня" над її ім'ям і малюнок, зроблений нею в 4 роки.

Татуювання Девіда Бекхема

Якщо цього було недостатньо, 2017 року люблячий тато дебютував зі словом "Тато" і середнім ім'ям Гарпер Севен на своєму пальці.

Малюнок Гарпер на руці Девіда Бекхема

А на грудях у нього зображені три херувими, що зображують його синів.

У нього також є фрази латиною "Ut Amem Et Foveam" ("Щоб я любив і плекав"), написані під ім'ям Вікторії на лівій руці, і "Perfectio in Spiritu" ("Духовна досконалість") на правій.

І навіть напис китайською на боці, який означає: "Смерть і життя визначили зустрічі. Багатство і слава залежать від небес".

Бруклін, говорячи про свої татуювання, говорив, що це залежність.

Очі Ніколи Пельтц на шиї у Брукліна Бекхема Фото: brooklynpeltzbeckham

"Особливо коли ти любиш когось, ти хочеш писати про неї всюди. Я люблю її понад усе на світі. Я завжди намагаюся зробити її щасливою. Це все, що я роблю", — сказав Бруклін.

Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем натякнув, що хоче зробити ще одне татуювання, присвячене Ніколі Пельтц.