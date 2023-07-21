Орфея, Жаклін і Глорія: рідкісні жіночі імена та їхні значення

Як оригінально та цікаво назвати дівчинку — список імен, їхні значення і короткі форми.

Незвичайні рідкісні імена завжди привертають увагу через свою нетривіальність. Якщо ви захоплюєтеся езотеричною тематикою, то ось значення красивих рідкісних імен для дівчаток:

Орфея (скор. Ора, Фея) — смілива і незалежна.

Любомила (скор. Люба, Мила) — люба і мила.

Жаклін (скор. Ліна, Жак) — йде слідом, витискає.

Квітка (скор. Квіта) — символ цвітіння і краси.

Дорофія (скор. Фія, Дора) — дарована Богом.

Азалія (скор. Лія, Аза) — нескінченна вічність.

Домініка (скор. Ніка, Дома, Міка) — пані.

Клаудія (скор. Клауді, Клава) — опора.

Глорія (скор. Гло, Глора) — слава.

Адель (скор. Ада) — благородна.

Джерело: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic

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