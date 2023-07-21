Ефект Шарлотти: Кейт Міддлтон засмучує, що її дочка стала модною іконою (фото)

Але восьмирічна принцеса вже впливає на моду і робить це з дня свого народження.

Журналісти таблоїдів з'ясували, що неймовірна популярність принцеси Шарлотти та її модних образів, це справжній головний біль для принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Адже її шанувальники скуповують увесь одяг, що Шарлотта одягає на себе. Тож восьмирічна принцеса вже справжній модний інфлюенсер. У ЗМІ це називають "Ефектом Шарлотти". Про це пише Daily Mail.

Королівський журналіст Кейт Менсі каже, що це останнє, чого хотіли б принц Вільям і Кейт Міддлтон, які наполегливо трудяться, щоб створити якомога нормальнішу атмосферу у своїй родині.

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Вони вже ретельно уникають будь-якого натяку на комерційну вигоду.

Проте було передбачено, що у світі, керованому мобільними телефонами і миттєвими покупками, вибір одягу Шарлотти може зрештою принести економіці Великої Британії понад 3 мільярди фунтів стерлінгів за все її життя.

"Останнє, чого хочуть Уельси, — це щоб Шарлотта стала законодавицею мод. Вони вже балансують на тонкому балансі між тим, щоб дозволити світові бачити своїх дітей і захистити своє приватне життя", — каже Кейт.

Усе, що одягає Шарлотта, стає хітом продажів Фото: Getty

За її словами, принцеса Уельська добре обізнана про цю проблему, коли справа доходить до її власного гардероба.

"Ми вже бачили, як Кейт вибирає одяг для фотосесій, він зазвичай не є трендом останнього сезону. Безсумнівно, саме з цієї причини", — каже Кейт, зазначаючи, що Кейт Міддлтон усіма силами намагається залишатися іконою моди, але уникнути звинувачень у комерціалізації своїх образів.

Але факт залишається фактом: туфлі, сукні і навіть сонцезахисні окуляри, які носила восьмирічна принцеса Шарлотта, розкуповуються за лічені години.

Принцеса Шарлотта стала іконою стилю перш, ніж навчилася ходити Фото: Getty Images

Сидячи в першому ряду Королівської ложі на чоловічому фіналі Вімблдону в неділю, Шарлотта була одягнена в пару сонцезахисних окулярів Leosun, і в підсумку відвідуваність веб-сайту бренду збільшилася на 450 відсотків.

Сукня Рейчел Райлі з білим комірцем, яку принцеса носила на Іграх Співдружності, була повністю розпродана впродовж 24 годин, і Рейчел Райлі створила систему попереднього замовлення для клієнтів, охочих повторити стиль Шарлотти.

Інтерес до одягу та аксесуарів юної принцеси виник ще до того, як їй виповнився день від народження.

Коли Кейт Міддлтон вийшла на сходи лікарні з новонародженою Шарлоттою на руках, її закутали в дитяче покривальце GH Hurt & Son. У підсумку на сайт виробника зайшли 100 000 відвідувачів з 183 країн. Далі Фокус зібрав найяскравіші та найпопулярніші образи принцеси Шарлотти.

Стильні сонцезахисні окуляри

Шарлотта на недавньому Вімблдоні спостерігала за поєдинком між Карлосом Алькарасом і Новаком Джоковичем у сонцезахисних окулярах Leosun за 28 фунтів і в сукні з квітковим принтом за 169 фунтів стерлінгів від іспанського бренду Friki.

Окуляри Шарлотти, що викликали ажіотаж Фото: Getty

Сукня під назвою Alitas була розпродана до вечора і тепер доступна тільки для попереднього замовлення.

А її окуляри виявилися зі старої колекції. Попри це, Leosun продемонстрував збільшення вебтрафіку на 450% під час тенісного матчу. І схожі окуляри під назвою Rose Fade, продавалися втричі швидше, ніж інші моделі.

Сукня в бретонські смужки

Ця сукня з коміром у стилі Пітера Пена стала найбільш продаваною річчю Рейчел Райлі після того, як Шарлотту помітили в ній на Іграх Співдружності минулого року.

Принцеса Шарлотта в смугастій сукні Фото: Getty Images

І вона знову його одягла на авіашоу цього року.

Сукня в бретонську смужку популярна досі Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта була на Royal International Air Tattoo в Глостерширі в смугастій сукні Rachel Riley Breton вартістю 39 фунтів стерлінгів, білому кардигані Reiss і парі темно-синіх парусинових капців від Trotters. Коли вона вперше одягла сукню з коміром Пітера Пена на Іграх Співдружності, її повністю розпродали менш ніж за 24 години.

Комбінезон із вишивкою

Шарлотта одягла цей комбінезон для сімейного портрета на різдвяній листівці 2022 року, і продажі відразу очікувано підскочили.

Комбінезон із вишитими полуничками

Сімейний знімок був чарівним. І принцесі дуже пасував її комбінезон Sfera за 17 фунтів стерлінгів з полуничною вишивкою і туфлях Trotters. Наступного дня комбінезон усіх розмірів був розпроданий, а кеди Plum залишаються одним з бестселерів Trotters.

Червона сукня з блискітками

Принцеса Шарлотта з'явилася на вечірці Platinum Jubileee в червоній сукні, розшитій блискітками.

Червона сукня принцеси Шарлотти

Вбрання від бренду Monsoon за 41 фунт стерлінгів було нелегко розгледіти на знімках, але тільки-но про нього дізналися, його негайно розпродали, і тепер, завдяки своїй популярності, було відшито нову партію.

Блакитна сукня

Принцеса Шарлотта спостерігала за польотом RAF після Trooping the Color 2022 року в шифоновій сукні від Patachou за 77 фунтів.

Блакитна сукня принцеси Шарлотти Фото: Getty Images

Чарівну сукню прикрашали легкі рукави та бантик і вона дуже личила Шарлотті, тож розкупили її миттєво.

Квіткова сукня

Ще одна сукня Рейчел Райлі, цього разу з квітковим принтом, була обрана для портрета Шарлотти на її шостий день народження.

Квіткова сукня принцеси Шарлотти Фото: The Sun

Воно стало предметом одягу, який найшвидше продається за 25-річну історію бренду, попри вартість у 59 фунтів.

Сукня з блакитними квітами

Ця сукня Trotters вартістю 70 фунтів з'явилася на портреті Шарлотти, присвяченому її четвертому дню народження.

Сукня з блакитними квітами

Знімок був зроблений Кейт Міддлтон на території Анмер-Холла, де тоді жила сім'я принца Вільяма. Кілька днів пішло у шанувальників стилю маленької принцеси на те, щоб дізнатися, якого бренду її вбрання. І сукню було розкуплено.

Сукня з квітами барвінку

Коли 2018 року народився принц Луї, Шарлотта приїхала разом із батьком і старшим братом до лікарні Паддінгтон Святої Марії.

Сукня у квіти барвінку

Вона була чарівна в сукні із зображенням квітів барвінку за 45 фунтів, кофтиною Amaia і чорних туфельках того ж бренду. Її вбрання розробила Аліса Авенель, одна зі шкільних подруг Кейт. І його розкупили за 24 години.

Затишний кардиган

Принцеса була одягнена в цей кардиган за 20 фунтів стерлінгів для портрета на свій другий день народження.

Жовтий кардиган Шарлотти

Жовтий в'язаний вовняний кардиган вартістю 20 фунтів стерлінгів було миттєво розпродано, а потім його продавали на eBay за ціною втричі вищою.

Рожеві черевики

Маленька принцеса на руках своєї матері під час зимових канікул розчулила шанувальників королівської сім'ї. На фото Шарлотті було 10 місяців, на ній був білий зимовий комбінезон John Lewis, шапка Johnstons of Elgin і пара рожевих флісових черевичків за 25 фунтів.

Рожеві черевики на маленькій Шарлотті Фото: Getty Images

Саме черевики викликали небувалий ажіотаж. Їхні продажі зросли на 97% порівняно зі звичайними продажами.

В'язане покривало

Ефект Шарлотти почався практично в той момент, коли 2 травня 2015 року світу представили юну королівську особу. Навіть бувши новонародженою, Шарлотта впливала на продажі.

Перше фото принцеси Шарлотти на руках у матері Фото: Getty Images

Її знайомство зі світом за межами лікарні спричинило сплеск продажів білого вовняного покривала GH Hurt & Son, в яке її закутали. Тисячі покривал з вовни мериноса вартістю 68 фунтів стерлінгів були продані всього за кілька годин, а виробництво подвоїлося за одну ніч.

Нагадаємо, раніше виявилося, що Шарлотта справляє ефект і на свого дядька, принца Гаррі. На День незалежності США він одягнув свою доньку Лілібет у таку саму сукню, як і в племінниці.